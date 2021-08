Běloruská běžkyně odletí z Tokia do Varšavy. Slavia v Maďarsku zahájí boj o Ligu mistrů

Běloruská běžkyně Kryscina Cimanouská má odletět z Tokia do Varšavy. Sportovkyně dostala polské humanitární vízum poté, co z olympiády odmítla letět zpět do vlasti. Podle jejích slov ji nutilo odletět vedení běloruské výpravy.

V Minsku bude soud s Maryjí Kalesnikavovou, členkou kooridnační rady běloruské opozice a dříve vedoucí volebního štábu Viktara Babaryky, kterému úřady nedovolily kandidovat na prezidenta. Bývalého bankéře Babaryku v červenci odsoudili na 14 let do vězení.

Česká pošta a energetická společnost ČEZ zahajují spolupráci a otevřou první českou specializovanou přepážku v ČR. Slavnostního otevření se zúčastní generální ředitel České Pošty Roman Knap a generální ředitel firmy ČEZ Prodej Tomáš Kadlec.

Před rokem si mohutný výbuch v bejrútském přístavu vyžádal životy více než 200 lidí. Očekávají se protesty a v 17:07 SELČ, tedy v dobu exploze, bude v Bejrútu za oběti minuta ticha. Francie u příležitosti výročí ničivé exploze pořádá mezinárodní konferenci k Libanonu.



Fotbalisté Slavie ve středu zahájí boj o třetí účast ve skupině Ligy mistrů. Pražané ve 20:00 nastoupí v úvodním utkání 3. předkola na hřišti Ferencvárose Budapešť a budou si chtít vytvořit příznivou pozici do domácí odvety, která bude příští úterý. Český šampion je před soubojem s vítězem posledních tří sezon maďarské ligy favoritem.



Zahájení kampaně pro mladé #JdemeVolit, kterou představí předsedové mládežnických organizací a další kandidáti a členové stran koalice Spolu. Zúčastní se předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová, předseda Senátu Miloš Vystřčil (ODS) a místopředseda KDU-ČSL Petr Hladík. Následně se uskuteční neformální program.



Promítáním komedie Bourák začne Slavonice Fest. Do 8. srpna nabídne 65 filmů, osm koncertů, výstavy i besedy. Na koncertech vystoupí Radůza, Karel Plíhal, Lenka Nová, Květy či Progres 2. Program, letos víc zaměřený na filmy, bude ve slavonickém kulturním domě, na náměstí, v rakouské vesnici Fratres a ve vesnici Maříž.