Do restaurace nově bez certifikátu, Sáblíková pojede nejoblíbenější trať a začíná filmový svátek Berlinale

Lidé se už nemusí při využívání služeb a při vstupu na hromadné akce povinně prokazovat certifikátem o očkování. Vláda ve středu rozhodla o zrušení těchto kontrol. Jde o jeden z prvních kroků v rámci rozvolňování, na jehož konci by měla začátkem března zbýt pouze povinnost nosit respirátor. O tom, jak tomu bude skutečně, ale rozhodne vývoj nemoci covidu-19. Pro cesty za hranice zůstávají certifikáty v platnosti, od poloviny února se změní jejich platnost na devět měsíců od dokončené vakcinace.

Neobvykle rychlá skartace dokumentu k Vrběticím v Kanceláři prezidenta republiky rozvířila spoustu dohadů. Ministerstvo vnitra společně s Národním bezpečnostním úřadem proto dnes rozjíždí desetidenní kontrolu, během níž se zde bude prověřovat správa dokumentů a spisů. Tu doporučil minulý týden sněmovní bezpečnostní výbor.

V dozorčí radě Českých drah se roztočí personální kolotoč. Řídící orgán se chystá odvolat dva z nynějších pěti členů rady, konkrétně Jana Vrátníka a Vojtěcha Kocourka. Zároveň tři noví manažeři mají do tohoto kontrolního orgánu národního dopravce namířeno. Ekonom Miroslav Zámečník se má stát předsedou dozorčí rady, dalšími členy budou Jiří Minka a Petr Šlégr, uvedly to ve středu Seznam Zprávy.

Berlinale začíná. O úvod filmového festivalu se postará francouzské drama Peter von Kant, za kterým stojí režisér François Ozon. Akce se uskuteční nehledě na pandemii nemoci covid-19. Co se týče návštěvníku 72. ročníku filmového svátku, tak v souvislosti s koronavirovými opatřeními musí počítat s řadou hygienických omezení včetně povinných roušek či předkládání dokladu o očkování, případně o překonání infekce.

Cinkne další medaile? Martina Sáblíková se pokusí o zisk už svého sedmého cenného kovu z olympijských her. Rychlobruslařku čeká start na její nejoblíbenější trati na 5000 metrů, kde za posledních deset let prakticky nepoznala přemožitelku. Do závodu ale tentokrát nepůjde jako favoritka. V poslední době totiž strádala, a i proto na zlato tipují odborníci její sokyni Irene Schoutenovou, pekingskou vítězku z kratší trati a panující mistryni světa na pětce. Korunováno bude také dalších osm olympijských vítězů, mezi nimi i nejlepší krasobruslař a nejvšestrannější sjezdař.