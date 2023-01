Poslední volební debata Pavla s Babišem, v ulicích Prahy se objeví speciální tramvaj

Od 9.00 vyjede do ulic Prahy speciální tramvaj u příležitosti 30. výročí od zvolení Václava Havla prvním českým prezidentem. Zároveň připomene největší úspěchy Česka za posledních 30 let, jako jsou vstup do NATO, vítězství hokejistů na olympijských hrách v Naganu nebo vstup do Evropské unie.

Od 9.45 do 15.00 bude probíhat Národní konference o vzdělávání v době klimatické krize. Koná se při příležitosti spuštění nového vzdělávacího webu www.ucimoklimatu.cz.

V 18.00 začíná koncert při příležitosti Dne památky obětí holokaustu a předcházení zločinům proti lidskosti. Pořádá Židovské muzeum v Praze a Židovská obec v Praze.

Od 20.00 bude probíhat v televizi Nova poslední debata prezidentských kandidátů Andreje Babiše a Petra Pavla.

Z důvodu stavební údržby bude od 23:00 do pátečních 05:00 uzavřen východní tubus A Zlíchovského tunelu (směr Smíchov) a druhý tubus bude jednosměrný v původním směru. Objízdné trasy jsou vedeny: Strakonická ul., Janáčkovo nábřeží, V botanice, Kartouzská, rampou do Strahovského tunelu.

Ve 20.00 se uskuteční projev amerického prezidenta Joea Bidena o ekonomice Spojených států.

Končí osmačtyřicetihodinová stávka provozovatelů čerpacích stanic v celé Itálii. Na dálniční síti v úterý začala o tři hodiny později, končí tam proto až ve 22:00.

Ve Stockholmu se od 10.00 uskuteční neformální zasedání ministrů vnitra zemí Evropské unie pořádané švédským předsednictvím. Zabývat se budou mimo jiné migrační politikou, zvláště urychlením návratu neúspěšných žadatelů o azyl do zemí původu.

Ve Washingtonu od 14.30 zazní předběžná zpráva o vývoji hrubého domácího produktu (HDP) Spojených států za čtvrté čtvrtletí. Ekonomové očekávají, že z ročního tempa 3,2 procenta ve třetím čtvrtletí růst zpomalil zhruba na 2,6 procenta.