Do Prahy míří von der Leyenová. Začínají maturity i zápisy do školek

Premiér Petr Fiala se večer sejde s prezidentem Petrem Pavlem, aby spolu jednali o obměně na místě ministra školství nebo o návrzích na konsolidaci rozpočtu.

Předsedkyně Evropské komise Ursula Von der Leyenová přijede do Prahy, kde se setká s prezidentem Petrem Pavlem. Původně se měli sejít již při Pavlově dubnové návštěvě Bruselu, Von der Leyenová ale tehdy kvůli narození vnuka narychlo zamířila do Německa, schůzku zrušila a nabídla náhradní schůzku v Praze.

Sněmovna by mohla rozhodnout o odvolání Daniela Köppla z Rady pro rozhlasové a televizní vysílání. Do závěrečného kola by měli poslanci poslat dvojici návrhů zákonů, které by lidem či firmám usnadnily zbavit se dluhů na daních či sociálních odvodech. Na programu budou rovněž předlohy v úvodním kole včetně vládního návrhu volební reformy.

Na středních školách začíná státní část maturitních zkoušek, kterou organizuje příspěvková organizace ministerstva školství Cermat. Maturanti budou psát didaktické testy z matematiky a angličtiny. Ve středu budou maturity pokračovat pro všechny testem z češtiny. Následovat budou další den ještě volitelné testy z němčiny, francouzštiny, španělštiny a ruštiny nebo nepovinná těžší zkouška z matematiky.

V mateřských školách začínají zápisy dětí. Nárok na přijetí k předškolnímu vzdělávání od září mají všechny děti starší tří let. Děti ukrajinských uprchlíků mohou mít letos zápisy do českých školek od 1. června do 15. července.

Krajský soud v Ostravě se začne zabývat případem možného zneužívání dotací na mládežnický fotbal u ostravského sportovního spolku FC Vítkovice 1919. V souvislosti s dotačním podvodem před soudem stane 15 lidí.

Ve víc než 50 městech startuje květnová výzva Do práce na kole, pěšky nebo poklusem. Její účastníci cestují po celý měsíc do práce či do školy takzvaně bezmotorově, tedy pěšky, na kole, koloběžce či mají jiný „vlastní pohon“. Celorepubliková akce, kterou už 13 let pořádá spolek AutoMat, má motivovat veřejnost k udržitelné dopravě a zlepšit ve městech podmínky pro cyklisty i pěší.

Mezinárodní festival animovaných filmů Anifilm, který začíná v Liberci, nabídne v šesti dnech kolem 500 soutěžních i nesoutěžních snímků. V doprovodném programu bude lákat na výstavy, koncerty, loutkové divadlo nebo víkendové dabingové studio. Nabídne také prostor pro prezentaci a hraní soutěžních her. Chybět nebudou tvůrčí dílny, při nichž si děti pod vedením lektorů mohou vytvořit animovaný film, popřípadě vyzkoušet práci zvukového mistra.

Český statistický úřad zveřejní první předběžné údaje o vývoji ekonomiky v prvním čtvrtletí letošního roku. Analytici jsou v očekávání vývoje hrubého domácího produktu rozdělení, někteří čekají mezičtvrtletní pokles v desetinách procenta, jiní naopak růst ve stejném rozsahu. V předchozích dvou čtvrtletích česká ekonomika mezikvartálně klesala, technicky tedy byla v recesi.

Ministerstvo financí zveřejní informace o vývoji státního rozpočtu ke konci dubna. Loni ve stejném období hospodařil stát se schodkem 100,1 miliardy korun. Letos ke konci března byl deficit státního rozpočtu 166,2 miliardy korun, nejvíc od vzniku Česka.

Končí lhůta pro elektronické podání přiznání k dani z příjmu za rok 2022. Lidé a firmy mohou svou povinnost splnit do půlnoci prostřednictvím datové schránky nebo portálu Moje daně. Kdo podává přiznání prostřednictvím daňového poradce nebo advokáta, má čas na podání do 3. července.

Ministr zahraničí Jan Lipavský se na úvod cesty do Spojených států setká se svým protějškem Antonym Blinkenem. Lipavský chce hovořit o obranné spolupráci, další pomoci Ukrajině a o způsobech, jakými pohnat Rusko k odpovědnosti za napadení sousední země. Tématy vedle bilaterálních vztahů bude také energetická bezpečnost a spolupráce v regionu Indo-Pacifiku.

Česká republika se dnes oficiálně přihlásí o hostování na vyhlášeném Frankfurtském knižním veletrhu v roce 2026. Na českém velvyslanectví v Německu odpoledne zástupci ministerstva kultury předají řediteli veletrhu Juergenu Boosemu takzvaný Bid Book, což je soutěžní kniha, se kterou se Česko o hostování uchází.