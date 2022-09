Británie se rozloučí s královnou Alžbětou II., na Strahově se koná předvolební debata

V jižní tribuně Strahovského stadionu se bude konat předvolební debata s kandidáty na pražského primátora nebo jejich zástupci. Diskutovat budou Zdeněk Hřib (Piráti), Jan Čižinský (Praha sobě), Petr Hlaváček (Spojené síly pro Prahu), Michal Hroza (TOP 09), Ondřej Prokop (ANO) a Anna Šabatová (ČSSD a Zelení). Hovořit budou o plánech, jak v této době ulehčit život Pražanům, či o péči o paměť v hlavním městě. Řeč bude i o budoucím rozvoji Strahovského stadionu.

V Londýně se uskuteční pohřeb britské královny Alžběty II. Do 7:30 bude rakev vystavena ve Westminsterském sále v budově parlamentu. V 10:35 začne nakládání na lafetu a v 11:44 bude rakev převezena do Westminsterského opatství. Ve 12:00 začne ve Westminsteru státní pohřeb s asi 2000 hosty. Na jeho konci bude celá země ve 12:55 držet dvě minuty ticha a poté se smuteční průvod s rakví ve 13:15 vydá k Wellingtonově oblouku poblíž Hyde Parku, kam dorazí ve 14:00. Odtud bude rakev převezena do Windsoru u Londýna, dorazí po 15:00, kde se bude o hodinu později konat menší obřad pro asi 800 lidí.

Den skončí soukromým obřadem pro členy královské rodiny v kapli svatého Jiří kolem 20:30 a uložením královny do královské krypty po bok jejího manžela vévody z Edinburghu.

Končí lhůta pro podání připomínek v rámci veřejné konzultace k nové analýze mobilního trhu. Na jejím základě chce ČTÚ regulovat ceny mobilních dat.

Soud projedná odvolání v kauze propagace neonacismu, v níž figuruje uskupení Národní odpor.

Sraz české fotbalové reprezentace před zápasy Ligy národů s Portugalskem a ve Švýcarsku.

Předsedkyně Poslanecké sněmovny Markéta Pekarová Adamová bude v Berlíně jednat s šéfkou Spolkového sněmu Bärbel Basovou.