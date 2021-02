Češi nasadí na vybraných místech respirátory, rozhodne se o zpřísnění nařízení a Slavia hraje v Anglii

Praha Editoři serveru Lidovky.cz pro vás připravili přehled nejočekávanějších událostí dne. Co se bude dít?

Čtvrtek je dnem, kdy Češi starší 15 let odloží ručně šité roušky a nasadí respirátory. Povinnost ho nosit se vztáhne na obchody nebo prostředky MHD. To platí pro další vybraná místa - letiště, zdravotnická zařízení s ambulantní péčí nebo auta s členy více domácností. Alternativou může být ochrana s podobnou filtrační schopností o alespoň 95 procent nebo dvě jednorázové zdravotnické roušky přes sebe.

K očekávanému zpřísnění opatření ve středu po dvouhodinovém jednání nedošlo. To ale neznamená, že k němu nedojde. Vláda má v plánu dále jednat. Sejde se od šesti hodin večer. O dalších krocích má ale jasno, nyní je představí opozici.

Poslanci mají též rozhodnout o zrušení usnesení, podle něhož má současný nouzový stav v Česku skončit spolu s účinností takzvaného pandemického zákona, a to nejpozději v sobotu 27. února. Vláda současně chce, aby nouzový stav platil do konce března.

Senát rozhodne o bonusu k náhradě mzdy pro lidi v karanténě nebo novém systému koronavirové podpory podnikatelů. Dalším bodem na programu bude senátorská novela volebního zákona. Kvůli ní se sejde jeho vedení s vedením Poslanecké sněmovny. Záleží na shodě obou komor, jinak nebude možné realizovat říjnové volby v plném rozsahu.

Na Hradě dojde ke schůzce prezidenta Miloše Zemana a ministryně financí Aleny Schillerové (za ANO). Obě strany si promluví o novele státního rozpočtu na letošní rok. Ta vedla ke zvýšení schodku rozpočtu z 320 na 500 miliard korun. Hlava státu už novelu v úterý podepsala.

Přípravy na očkování učitelů vrcholí. Školy mají do dnešního data obdržet kódy důležité k registraci. Ta se pak pro ně otevře v sobotu. Jako první přijdou na řadu starší zaměstnanci škol - konkrétně od 55 let, následovat budou ti, co zajišťují provoz školek, speciálních škol, výchovných ústavů, prvních a druhých tříd základních škol a školských poraden. O jejich výběru rozhodnou ředitelé.

Lídři států Evropské unie proberou sporná omezení na hranicích a pokusí se zlepšit distribuci covidových vakcín. Zajímat se budou i o možnost vydávat jednotné očkovací certifikáty nebo o zlepšení zdravotní politiky EU.

Fotbalisté Slavie se pokusí na hřišti anglického Leicesteru, mistra z roku 2016, o postup do osmifinále Evropské ligy. Na Ostrovy si vezou nadějný výsledek 0:0 z domácího utkání. Cesta do dalšího dějství vede přes vstřelení branky, přičemž Pražané nesmějí prohrát, případně po remíze 0:0 musí uspět na penalty.