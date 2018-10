Češi si budou volit senátory a benzin a naftu už si jen tak nespletete

Dnes začíná druhé kolo senátních voleb, čerpací stanice odliší paliva přehlednými značkami a provoz na Vinohradské ulici v Praze zkomplikuje pohřební průvod k uctění památky Jana Kočky mladšího.

Výběr senátora, druhé kolo. Dnes se ve dvě hodiny odpoledne otevřou dveře volebních místností ve 25 senátních obvodech, kde voliči rozhodnou, koho pošlou do horní komory parlamentu. V druhém kole senátních voleb se utkají také neúspěšní prezidentští kandidáti Marek Hilšer a Pavel Fischer. Volby skončí v sobotu, výsledky by měly být známy ještě během dne.

Kdo povede Prahu? I dnes bude pokračovat jednání Pirátů, Prahy Sobě a koalice TOP 09 a STAN o programu možné budoucí koalice v Praze. Od 10 hodin budou expertní týmy řešit školství, od třetí hodiny odpolední pak finance a majetkové podíly.

Nové značení paliv. Velké změny čekají všechny české čerpací stanice v Česku. Od dnešního dne najdou řidiči na stojanech i tankovacích pistolích jednotné označení v souladu s EU. Benzin ponese označení v kruhu, naftová paliva ve čtverci a plynná v kosočtverci. Písmena v uvedených symbolech budou značit typ biosložky, číslo podíl biosložky. Příslušné značky ponesou na krytu od nádrže také nově vyrobená auta.

Komise k OKD. Dopoledne se sejde sněmovní vyšetřovací komise k někdejší privatizaci OKD. Na programu jsou výslechy svědků.

Pohřeb Kočky. V poledne projde Vinohradskou ulicí v Praze ve směru z náměstí Jiřího z Poděbrad na Olšany pohřební průvod k uctění památky Jana Kočky mladšího, vnuka provozovatele matějské pouti Václava Kočky, který zemřel na dálnici D11 poté, co vjel do protisměru a srazil se s nákladním vozem. Jeho řidič taktéž zemřel. Zábor je hlášen mezi 12. a 15. hodinou, obřad by měl začít ve 13 hodin a průvod nemá zabrat více než 30 minut.

Zasedání MMF. Dnes proběhne výroční zasedání Mezinárodního měnového fondu a Světové banky. V plánu je mimo jiné tisková konference skupiny G20. K setkáním dojde v době nestability na světových akciových trzích a obchodní války mezi USA a Čínou.

Pohřeb Marinovové. Na dnešní den je naplánován pohřeb zavražděné novinářky Viktorije Marinovové, která pracovala pro bulharskou regionální televizi TVN a uváděla investigativní pořad. Byla brutálně zavražděna minulý týden v sobotu ve městě Ruse na severu Bulharska. Vrah ji znásilnil, zbil a škrtil. Vyšetřovatelé zatím považují za motiv zločinu sexuální násilí, souvislost s profesionální činností oběti je podle nich málo pravděpodobná. Nicméně zatím se stále prověřují všechny verze.

Konec hledání obětí. V Indonésii končí oficiální pátrání po tisících lidí nezvěstných od zářijového silného zemětřesení a vlny tsunami. Katastrofa postihla ostrov Sulawesi a má 2073 potvrzených obětí. Podle úřadů se pohřešuje 680 lidí, i oficiální místa ale připouštějí, že ve skutečnosti může jít o několik tisíc osob; na některých místech se domy propadly do země.

Kolumbovo výročí. Španělsko slaví státní svátek, jímž si připomíná výročí objevení Ameriky Kolumbem v roce 1492. Odpůrci nezávislosti Katalánska při té příležitosti chystají od dopoledne demonstraci.

Zakázka za čtvrt bilionu. Americký Pentagon oznámí vítěze výběrového řízení na kontrakt v oblasti cloudových služeb, favoritem je americký Amazon. Z konkurzu na projekt o hodnotě deseti miliard dolarů (225 miliard Kč) tento týden odstoupila společnost Google. Svůj krok zdůvodnila etickými hledisky.

Oběšený policista. Olomoucký soud se bude znovu zabývat vraždou policisty z Olomouce z února 2015. Muž byl nalezen oběšený na periferii města. Policie věc původně vyšetřovala jako sebevraždu, nakonec detektivové dospěli k závěru, že za jeho smrtí stojí někdo jiný. Z vraždy je obžalovaný Česlav Hurina, za neposkytnutí pomoci policistův kolega Rudolf Bajtek.

Výlov Rožmberka. Dnes ráno začíná třídenní výlov rybníka Rožmberka, největšího českého rybníka s rozlohou 647 hektarů. Výlov potrvá do 14. října.