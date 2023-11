Soud vynese rozsudek nad Dominikem Ferim. Škoda představí nový Superb

Soud vynese rozsudek v případu bývalého poslance TOP 09 Dominika Feriho, který je obžalován ze dvou znásilnění a jednoho pokusu o znásilnění. Na jednání bude soud vydávat vstupenky.

Končí dvoudenní globální summit o umělé inteligenci (AI), který se koná v Bletchley Park u Londýna.

Vychází patrně poslední píseň někdejší slavné britské kapely The Beatles s názvem Now And Then. Vznik nahrávky umožnila umělá inteligence, díky níž bylo mj. možné použít záznam hlasu Johna Lennona.

Škoda Auto představí novou generaci modelu Superb.

Zahájení provozu zrevitalizované stanice metra Jiřího z Poděbrad se zůčastní mimo jiné náměstci primátora Zdeněk Hřib (Piráti) a Petr Hlaváček (STAN), starosta městské části Praha 3 Michal Vronský (TOP 09), nebo předseda představenstva a generální ředitel DPP Petr Witowski.