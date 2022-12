Kailiová jde kvůli korupci před soud. Lidé se rozloučí s hercem Ladislavem Trojanem

V pražském kostele sv. Ignáce se uskuteční poslední rozloučení s hercem Ladislavem Trojanem, který zemřel 18. prosince ve věku 90 let.

V Pardubickém kraji se za přítomnosti premiéra Petra Fialy (ODS) či zdejšího hejtmana Martina Netolického (3PK/ČSSD) otevře úsek dálnice D35 mezi Časy a Ostrovem.

Bývalá místopředsedkyně Evropského parlamentu Eva Kailiová předstoupí před soud, kde bude rozhodnuto, zda má zůstat ve vazbě, zatímco bude vyšetřována z korupce. Kailiová obvinění odmítá.

Šéf Mezinárodní agentury pro atomovou energii (MAAE) Rafael Grossi navštíví Moskvu. Jednat bude o utvoření ochranné zóny okolo okupované Záporožské jaderné elektrárny, s ruským prezidentem Vladimirem Putinem se podle Kremlu nesetká.

Turecká centrální banka oznámí rozhodnutí k měnové politice. Očekává se, že základní úrokovou sazbu ponechá na devíti procentech, přestože míra inflace v zemi přesahuje 80 procent.

Proběhne losování španělské tradiční vánoční loterie přezdívané El Gordo (Tlouštík), která patří k nejstarším a největším na světě.

Zaměstnanci úklidových služeb v některých britských železničních společnostech zahajují sérii stávek. Výraznější dopady na cestující se neočekávají. Stávkovat budou i zaměstnanci bezpečnostní služby rychlovlaků Eurostar. Další protesty chystají zaměstnanci letišť ve Skotsku.

Návštěvníci pražského Rudolfina uvidí zvláštní zpracování filmu Karla Zemana Čarodějův učeň. Projekci filmu doprovodí hudba Symfonického orchestru Českého rozhlasu, v rolích čaroděje a jeho učně Krabata se představí Karel Dobrý a David Švehlík. Představení se v této podobě uskuteční pouze jednou.

Do kin přijde americký film Whitney Houston: I Wanna Dance with Somebody.