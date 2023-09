Sparta, Slavia a Plzeň poznají soupeře pro skupiny evropských pohárů, ve Francii začne platit důchodová reforma

Ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL) uvede do funkce nového generálního ředitele úřadu práce.

Soud znovu projedná případ uprchlého Alojze Poláka, který čelí obžalobě za to, že se zapojil do bojů na Ukrajině v řadách separatistů.

Do Řecka sužovaného požáry odletí další skupina hasičů a záchranářů. Vystřídají své kolegy, kteří v zemi pomáhají od minulého týdne. Druhá skupina poletí z letiště v Ostravě.

Den otevřených dveří Výzkumného ústavu železničního. Vedle komentovaných prohlídek areálu a prezentací na testování železničních vozidel a jejich komponent bude pro návštěvníky zajištěna komentovaná projížďka po Velkém zkušebním okruhu v rámci ZC VUZ Velim.

Železniční odbory ASLEF v Londýně ohlásily stávku strojvůdců kvůli sporu o růst mezd.

Začíná kongres Sociálnědemokratické strany Finska, na němž má být zvolen nástupce předsedkyně strany a bývalé premiérky Sanny Marinové (do 3. září).

Ve Francii začne platit první část kontroverzní důchodové reformy, včetně dekretu o posunu věku odchodu do důchodu z 62 na 64 let nebo předčasných odchodů do penze.

Vývoj v Gabonu, kde vojáci ve středu ohlásili, že se chopili moci a skoncovali s dosavadním režimem prezidenta Aliho Bonga.

Pokračuje mezinárodní filmový festival v Benátkách. V hlavní soutěži bude uveden nový film režiséra Jorgose Lanthimose Chudáčci. Mimo soutěž bude mít premiéru snímek Wese Andersona Podivuhodný příběh Henryho Sugara. Anderson také dostane cenu festivalu za příspěvek současnému filmu.

Německo si připomíná 84 let od chvíle, kdy nacistický režim útokem na Polsko 1. září 1939 rozpoutal druhou světovou válku.

Vývoj v Nigeru po vojenském puči. Trvá hrozba vojenské intervence okolních západoafrických států s cílem obnovit ústavní pořádek v zemi.

Divadlo Bolka Polívky představením Kati zahájí své dočasné působení v Dělnickém domě v Židenicích. Dosavadní působiště v centru města muselo opustit kvůli problémům se statikou.

Fotbalisté Sparty, Slavie a Plzně se dozví své soupeře pro boje v základních skupinách evropských pohárů. Pražských celků se bude týkat od 13:00 hodin los Evropské ligy, Západočechů pak o hodinu později ten ohledně Konferenční ligy.

Sedmou etapou pokračuje poslední cyklistická grand tour sezony – španělská Vuelta.

A další hrací den čeká na tenisty a tenistky v New Yorku na čtvrtém grandslamu sezonu – US Open.