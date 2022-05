Hokejisté se na mistrovství postaví proti Rakousku, fotbalista Limberský bude mít rozlučku s kariérou

Končí příjem žádostí do programu COVID Nepokryté náklady. Žádat mohli podnikatelé od 31. března.

Do dnešního dne dal pražský primátor Zdeněk Hřib ultimátum vládě na to, aby zahájila práce na vytvoření systému rozdělení uprchlíků z Ukrajiny do krajů.

Jednat by měl premiér Petr Fiala s rakouským kancléřem Karlem Nehammerem, řešit by měli spolupráci obou zemí i české předsednictví EU.

Fotbalista David Limberský se oficiálně rozloučí s profesionální kariérou zápasem, ve kterém se proti sobě postaví současný tým Viktorie Plzeň a mužstvo Zlaté éry Viktorie.

Čeští hokejisté se v 15.20 postaví výběru Rakouska na světovém šampionátu.

Sněmovní branný výbor bude řešit nákup obranných pušek pro přesnou střelbu na platformě Bren.

Vláda bude projednávat opatření spojená s uprchlickou vlnou z Ukrajiny.