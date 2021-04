Končí uzávěra okresů, otevírají se některé obchody a je to 60 let od Gagarinova letu do vesmíru

RANNÍ BRIEFING. Editoři serveru Lidovky.cz pro vás připravili přehled nejočekávanějších událostí dne. Co se bude dít?

Budeme podrobně sledovat vývoj pandemie koronaviru v Česku i ve světě. Vláda by dnes měla rozhodnout, jak se postaví k návrhu ministra zdravotnictví Petra Arenbergera, který by chtěl, aby se mohli venku i uvnitř i nadále setkávat jen dva lidé.

Zároveň se dnes do lavic v rámci rotační výuky vrací někteří žáci, končí uzávěra okresů a otevírají se některé obchody.

Dnes je to přesně 60 let od letu Jurije Gagarina do kosmu.

Zasedat by měla tripartita. Jednat by měla o epidemické situaci a opatřeních proti covidu.

Rozvolňovat se bude i ve světě. V Británii se otevírají zahrádky restaurací a hospod, některé restrikce padnou i v Irsku a řečtí studenti se smí vrátit na své střední školy.

U příležitosti startu letního semestru vysokých škol v Německu ke studentům promluví prezident Frank-Walter Steinmeier.

Drážďanský soud začíná řešit případ Syřana, který v loňském roce při útoku zabil turistu a dalšího vážně zranil. Je obžalován z vraždy, pokusu o ni a těžkého ublížení na zdraví.