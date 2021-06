Konec poslední telefonní budky, Zemanovi exministři u soudu a rozdávání nepředaných Cen Thálie

Praha RANNÍ BRIEFING. Editoři serveru Lidovky.cz pro vás připravili přehled nejočekávanějších událostí dne. Co se bude dít?

K historickému okamžiku dojde na za jiných okolností málo očekávatelném místě. V Hlubyni na Příbramsku skončí sesazením poslední telefonní budky v Česku 110 let trvající éra komunikace. Rada Českého telekomunikačního úřadu loni rozhodla, že stát budky přestane dotovat. O2 je v takovém případě nechce dál provozovat.

Několik exministrů vlády Miloše Zemana budou vypovídat v Praze u městského soudu ve věci prodeje menšinového státního podílu v Mostecké uhelné společnosti (MUS). Týká se to expremiéra Vladimíra Špidly, Ivana Davida a současného předsedu Ústavního soudu Pavla Rychetského. Přes videokonferenci by se měl připojit Václav Grulich.



Poslanci chtějí co nejdříve schválit způsob, díky němuž by voliči v nadcházejících sněmovních volbách mohli hlasovat i v případě, že by se nacházeli v karanténě nebo izolaci. Na programu je také debata o pandemické pohotovosti. Část opozice je v souvislosti s ústupem epidemie koronaviru pro její zrušení.

Soud v Praze rozhodne ve druhé části korupční kauzy bývalého ředitele Nemocnice Na Homolce Vladimíra Dbalého. Podle nepravomocného verdiktu si má lékař odpykat devět let vězení a má mu propadnout majetek.

Na některých místech Evropy pokračuje fotbalové Euro. Pozornost především připoutá zápas Dánska s Belgií, kdy Seveřané budou hrát i za spoluhráče Christiana Eriksena, který v sobotním duelu s Finskem po zástavě srdce bojoval o život.

Organizátoři předají některé z dosud nepředaných Cen Thálie udělených v minulém ročníku. Ceremoniál proběhne on-line v pražském divadle Viola.