Ministerstva budou s odbory jednat o stanovení náročných profesí, začíná příměří v Súdánu

Mělo by se uskutečnit jednání zástupců ministerstev práce a zdravotnictví, odborů a zaměstnavatelů o stanovení náročných profesí, které by mohly chodit do důchodu dřív.

Jednat bude rada hlavního města. Na programu má volbu členů dozorčí rady společnosti Pražské služby, nákup pozemků pro P+R parkoviště na Zličíně nebo studie parku Těšnova a severojižní magistrály.

Koná se pracovní návštěva předsedkyně Poslanecké sněmovny Markéty Pekarové Adamové a skupiny poslanců ve Washingtonu a Atlantě doprovázená podnikatelskou misí. Na programu mají například jednání se členy vlády a Kongresu USA.

Očekává se, že zadlužená francouzská maloobchodní společnost Casino jmenuje smírce kvůli vyjednávání s věřiteli. Druhým největším akcionářem této francouzské firmy je český miliardář Daniel Křetínský.

Dnes má začít platit sedmidenní příměří mezi súdánskou armádou a polovojenskými povstalci vyjednané za pomoci USA a Saúdské Arábie.

Americký republikánský senátor Tim Scott nejspíše oficiálně oznámí kandidaturu v prezidentských volbách. Záměr bojovat o nominaci Republikánské strany už nahlásil Federální volební komisi.