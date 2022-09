Evropští ministři zemědělství se sejdou v Praze, trojská zoo přivítá dceru slavné Moji

V Praze proběhne neformální zasedání ministrů zemědělství zemí EU.

Krajský soud v Praze pokračuje v projednávání údajně zmanipulované insolvence společnosti Via Chem Group. Obžalobě čelí 15 fyzických a pět právnických osob.

Začíná Festival Evolution, který představí trendy z oblasti zdravé výživy, osobního růstu, sebepoznání, ale také udržitelného přístupu k životu. Potrvá do 18. září.

Do Prahy by měla být vpodvečer ze Španělska přepravena armádním letounem CASA gorilí samice Duni. Je to dcera slavné Moji, která se v roce 2004 stala prvním gorilím mládětem narozeným v České republice.

Král Karel III. navštíví Wales, konkrétně Llandaffskou katedrálu a Velšské národní shromáždění, které mu vyjádří svoji soustrast po úmrtí Alžběty II.

Prezidenti Ruska a Turecka Vladimir Putin a Recep Tayyip Erdogan budou jednat na okraji summitu Šanghajské organizace pro spolupráci v Samarkandu.

Německý kancléř Olaf Scholz přijme šéfku Sněmovny reprezentantů USA Nancy Pelosiovou.