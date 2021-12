Německo chystá další zpřísnění, Zeman přivítá další aspiranty na ministra a házenkářky chtějí překvapit

Prezident Miloš Zeman bude čtvrtým dnem pokračovat v rozhovorech s kandidáty na ministry. Dnes přijdou na řadu aspirant na ministra školství Petr Gazdík (STAN) a odpoledne kandidátka na ministryni životního prostředí Anna Hubáčková (za KDU-ČSL).

Národní rozpočtová rada zveřejní pravidelnou čtvrtletní zprávu o stavu veřejných financí a nastavení rozpočtové politiky.

V Německu se rozhoří debata o dalším zpřísňování karanténních opatření. Ta se zaměří především na neočkované, ale ve hře bude například i kapacitní limit na hromadné akce. Očekává se, že velkým tématem se stane i povinná vakcinace. Detaily projedná dosluhující kancléřka Angela Merkelová a její nástupce Olaf Scholz s premiéry spolkových zemí.

S ročním zpožděním pokřtí své nové album legendární česká kapela hrající v rytmu ska Sto zvířat. To ponese název 30 let testováno na lidech. Velký koncert mělo hudební uskupení již v plánu v roce 2020 ve Foru Karlín, ale po několika přesunech z důvodu koronavirových uzávěr oslaví své výročí opožděným křtem až dnes v rámci festivalu Zimohraní.

Házenkářky jdou do boje. Češky vstoupí do mistrovství světa zápasem proti Německu. Národní tým ve Španělsku je pasovaný do role velkého outsidera, trenér Jan Bašný ale věří, že jeho svěřenkyně mají na to, aby na úvod základní skupiny E favorita zaskočily a bodovaly.