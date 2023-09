Sejdou se poslanci i vláda. Soud pokračuje v projednávání případu vraždy léčitele v Praze

Pokračuje schůze Sněmovny. Poslanci by měli schvalovat uzákonění možnosti podávání žádostí o přiznání důchodů on-line. Na programu by dále měly být předlohy ve druhém čtení a volba člena širšího vedení Nejvyššího kontrolního úřadu.

Proběhne schůze sněmovního bezpečnostního výboru svolaná z podnětu opozičních poslanců k migračnímu paktu a ke kauzám, které se týkají ministerstva vnitra.

Soud pokračuje v projednávání případu vraždy léčitele v Praze. Obžalobě čelí středočeská zubařka a učitelka v důchodu, muž si podle nich smrt přál.

Odvolací soud znovu rozhodne o trestu pro Evu Benešovou, která čelí obžalobě v případu restituce Bečvářova statku. Od odvolacího soudu naposledy bývalá ředitelka pražského pozemkového úřadu Benešová odešla s tříletým podmíněným trestem. Nejvyšší soud vyhověl dovolání nejvyššího státního zástupce, který žádá vyšší trest, a rozsudek zrušil.

Uskuteční se schůze vlády. Na programu je mimo jiné novela zákona prodlužující pobytové oprávnění pro držitele dočasné ochrany z řad ukrajinských uprchlíků v ČR až do konce března 2025, novela zákona umožňující nadále zapisovat rodná čísla do občanských průkazů, a to bez časového omezení či novela zákona umožňující prokazování totožnosti a dalších skutečností prostřednictvím eDokladu.

Soud má uložit trest muži, který byl o Vánocích roku 2021 v sídle tehdejší britské královny Alžběty II. na hradě Windsor zadržen s nabitým samostřílem, jímž chtěl údajně panovnici zabít.

Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová přednese v Evropském parlamentu každoroční poselství o stavu EU. Před europoslanci vystoupí vůdkyně běloruské opozice Svjatlana Cichanouská. Poslanci budou hlasovat o rezoluci označující Bělorusko za satelitní stát Ruska.