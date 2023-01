Pavel se sejde s Nerudovou kvůli podpoře, ve 13 hodin se na Hradě otevře Korunní komora

Proběhne schůzka Petra Pavla a Danuše Nerudové. Dohodnout by se mohli o podobě její podpory v Pavlově kampani před druhým kolem prezidentské volby.

Končí termín pro podání přihlášek do výběrového řízení na ředitele Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI). Na počátku ledna jej vyhlásilo ministerstvo dopravy.

Do dnešního dne by se měl Miloš Zeman písemně omluvit svému bývalému poradci Zdeňku Šarapatkovi za to, že o něm v roce 2017 řekl, že ho vyhodil pro neschopnost. Zemanovi to nařídil soud. Pokud tak Zeman neučiní, Šarapatka se chce omluvy domáhat prostřednictvím soudní exekuce.

Předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS) uctí památku studenta Jana Palacha, který se upálil na Václavském náměstí v Praze na protest proti okupaci Československa armádami států Varšavské smlouvy.

Ve 13 hodin dojde k odemčení Korunní komory a vyzvednutí korunovačních klenotů, které budou vystaveny při příležitosti 30. výročí vzniku České republiky.

Proběhne tisková konference k vyhlášení nominací pro 30. ročník výročních cen České filmové a televizní akademie Český lev. Na konferenci bude udělena cena filmových fanoušků a cena za nejlepší filmový plakát.

Ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL) představí a okomentuje novinky, které se týkají sociální oblasti i trhu práce a zhodnotí české předsednictví z hlediska působnosti MPSV.

V Athénách proběhne pohřeb posledního řeckého krále Konstantina II. Bývalý monarcha bude pohřben bez státních poct, rozhodla vláda.