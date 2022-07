Poslanci mají schvalovat snížení zdravotních plateb státu. Večer bude možné sledovat „superúplněk“

Ve 20:38 bude možné pozorovat „superúplněk“, kdy bude Měsíc asi o 15 procent větší než úhlově nejmenší v roce.

Pokračuje řádná schůze Sněmovny. Poslanci budou schvalovat mj. úpravy v důchodech pěstounů. V závěrečném kole je také mj. snížení zdravotních plateb státu, videonahrávková novela a zákaz části jednorázových plastových výrobků a v prvním čtení návrh sankčního zákona.

V Praze začíná neformální zasedání ministrů životního prostředí zemí EU. Součástí bude i exkurze na vybranou lokalitu s cílem prezentovat revitalizaci území. Potrvá do 14. července.

Pokračuje slyšení českých ministrů ve výborech Evropského parlamentu v rámci předsednictví Evropské unie. Poslanci budou debatovat mimo jiné s ministrem zahraničí Janem Lipavským, ministrem financí Zbyňkem Stanjurou, ministrem průmyslu Jozefem Síkelou nebo ministrem pro evropské záležitosti Mikulášem Bekem.

Uskuteční se první kolo hlasování o kandidátech na post lídra britské Konzervativní strany. Britský parlament by mohl hlasovat o nedůvěře vládě končícího premiéra Borise Johnsona, o hlasování usilují opoziční labouristé.

Americký prezident Joe Biden zahajuje dvoudenní návštěvu Izraele a Palestiny. V Jeruzalémě kromě jiného navštíví památník obětem holokaustu.

Srílanský prezident Gotabaja Radžapaksa má k dnešnímu datu rezignovat. V sobotu to oznámil předseda parlamentu poté, co dav rozhněvaných demonstrantů vtrhl do prezidentovy rezidence.

Jednání zástupců Ruska a Turecka ohledně exportu obilí z Ukrajiny, podle ruského ministerstva zahraničí se v Istanbulu očekává rovněž účast představitelů Ukrajiny a OSN.

Pokračuje jednání sněmovního petičního výboru, zúčastnit se ho má zástupkyně ombudsmana Monika Šimůnková. Minulý pátek byl na jednání výboru veřejný ochránce práv Stanislav Křeček, který Šimůnkové odebral veškerou agendu.

Krajský soud v Praze projedná odvolání ve sporu demonstrantky Jany Filipové a bývalého premiéra Andreje Babiše (ANO). Žena Babiše zažalovala kvůli jeho výrokům o tom, že byli demonstranti na protestech proti vládě v roce 2018 zaplacení.

Městský soud v Praze bude řešit spor Národní technické knihovny s generálním dodavatelem stavby jejího sídla v pražských Dejvicích, společností Sekyra Group.