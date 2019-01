Poslanci o vzdělání sester, soudkyně v roli obžalované, britští poslanci o brexitu

PRAHA Poslanci se ve středu budou zabývat nároky na vzdělání zdravotních sester. Donald Trump v projevu k národu bude mluvit o situaci na hranici s Mexikem. Britští poslanci budou jednat o brexit. Dohodu s EU musí posoudit do 21. ledna.

Mírnější pravidla pro zdravotní sestry. Vzděláváním sester se bude zabývat sněmovní výbor pro zdravotnictví. Podle stávajícího znění zákona je k výkonu řady ošetřovatelských povolání nutné vyšší odborné či vysokoškolské vzdělání. Zdravotní sestry ale často mají jen vzdělání středoškolské a proto odcházejí vykonávat jiné profese. Návrh nové novely zákona počítá se zmírněním některých podmínek. Zdravotní sestry by potřebnou vyšší kvalikfikaci mohly například získat zkráceným studiem.

Soudkyně jako obžalovaná. U okresního soudu v Mělníku začíná hlavní líčení v případu obžalované liberecké soudkyně Lenky Zhoufové. Ta podle policie v roce 2016 o den propásla termín rozhodnutí o vazbě pro drogového dealera. Posléze ho antedatovala a muž kvůli tomu ve vazbě strávil osm dní nezákonně. Soudkyni hrozí až osm let vězení za trestné činy zbavení osobní svobody a zneužití pravomoci úřední osoby.

Donald Trump o plotu na jihu země. Americký prezident Donald Trump vystoupí s projevem k národu, ve kterém bude hovořit o situaci na jižní hranici USA, kde podle něj panuje humanitární a bezpečnostní krize. Trump prosazuje vybudování plotu na hranicích s Mexikem. Podmiňuje tím i svůj podpis pod vládním rozpočtem. Uzavření hranice má zabránit nelegalní migraci z Mexika.

První letošní jednání Evropské komise. Zabývat se bude návštěvou Bukurešti na úvod půlročního rumunského předsednictví EU. Rumunsko Evropské unii předsedá poprvé. Letošní první pololetí přitom bude na události bohaté: ke konci března má z evropského bloku vystoupit Británie a v květnu se konají volby do Evropského parlamentu.

Britští poslanci o brexitu. Dolní komora britského parlamentu se ve středu odpoledne vrátí k projednávání dohody o brexitu. Ještě předtím proběhnou pravidelné interpelace premiérky Mayové. Dohodu o brexitu musí poslanci posoudit nejpozději do konce 21. ledna. Pak by o ní měli hlasovat. Pokud dokument vyjednaný premiérkou Mayovou neschválí, může následovat tzv. „tvrdý brexit“, který by mohl Británii výrazně poškodit. Další možností je, že Britové v EU.