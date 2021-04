Proběhne jednání o návratu dětí do škol, Čaputová jmenuje novou vládu a komunisté proberou toleranci kabinetu

Praha RANNÍ BRIEFING. Editoři serveru Lidovky.cz pro vás připravili přehled nejočekávanějších událostí dne. Co se bude dít?

Kdy a za jakých podmínek se vrátí děti do škol? Tato otázka trápí kdejakého rodiče. Vládní rada pro zdravotní rizika by ve čtvrtek mohla vnést do této problematiky trochu světla.

Pokud to epidemická situace dovolí, školy by se mohly začít otevírat nejdříve 12. dubna za podmínky pravidelného testování žáků a přísných hygienických pravidel. Výsledek jednání by dopoledne měl přinést ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) dopoledne v rámci svého pravidelného briefingu.

Komunistické vedení bude jednat v dopoledních hodinách o podmínkách tolerance menšinové vlády vedené hnutím ANO v posledním půlroce před volbami. Lídr KSČM Vojtěch Filip požádá výkonný výbor o pověření pro dohodovací řízení. Po hnutí ANO pak bude chtít, aby splnilo body, jimiž komunisté podmínili podporu menšinového kabinetu.

Poslanci se mimořádně sejdou ke zvýšení krizového ošetřovného kvůli zavřeným školám na 80 procent redukovaného výdělku. Sněmovna také projedná návrh nového stavebního zákona. Ten podle úprav hospodářského výboru předpokládá například převod všech stavebních úřadů pod stát.

Slovensko bude mít novou vládu. Dva dny po demisi premiéra Igora Matoviče, kterého ve funkci nahradí dosavadní ministr financí Eduard Heger, ji jmenuje prezidentka Zuzana Čaputová. Prozatím v ní bude chybět ministr sociálních věcí.



Ministerstvo financí přinese informace o stavu státního rozpočtu ke konci března. Schodek stoupl o měsíc dříve na rekordních 86,1 miliardy korun z lednových 31,5 miliardy korun. Loni ke konci března po propuknutí pandemie vykázal 44,7 miliardy korun.

Jak se vyvíjí česká ekonomika? Statistici zveřejní další zpřesněná data o vývoji ekonomiky za celý rok 2020 a loňské čtvrté čtvrtletí. Odhaduje se, že loni v důsledku pandemie došlo k jejímu propadu o 5,6 procenta, což bylo nejvýrazněji od vzniku samostatného Česka.

Dnes je Zelený čtvrtek. Podle křesťanské tradice v tento den Ježíš Kristus naposledy povečeřel s apoštoly, modlil se v Getsemanské zahradě a byl zajat. S večerem přichází velikonoční triduum, které zahrnuje Velký pátek, Bílou sobotu a nedělní Boží hod velikonoční. Velikonoce jsou vrcholem církevního roku a největšími křesťanskými svátky.