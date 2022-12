Rada EU by mohla schválit přijetí Chorvatska do Schengenu. Kupka představí Portál dopravy

Planeta Mars bude na opačné straně oblohy než Slunce a bude dobře pozorovatelná. Zároveň nastane okolo 06:00 zákryt Marsu s Měsícem v úplňku.

Jednání ministrů vnitra zemí EU, které povede český ministr Vít Rakušan. Rada EU by mohla schválit přijetí Chorvatska do schengenského prostoru, probírat se bude také připravenost Rumunska a Bulharska na vstup do zóny volného pohybu. Tématem bude i pokrok ve vyjednávání o reformě migrační politiky během českého předsednictví.

Bilanční návštěva premiéra Petra Fialy (ODS) na ministerstvu zemědělství. S ministrem Zdeňkem Nekulou (KDU-ČSL) bude premiér hovořit zejména o situaci v zemědělství, tématech souvisejících s novým strategickým plánem Společné zemědělské politiky na období 2023-2027 a s zemědělskými dotacemi a o plnění programového prohlášení vlády.

Ministr dopravy Martin Kupka (ODS) a zástupce zmocněnce pro digitalizaci Karel Váchal představí nový Portál dopravy, který na jednom místě umožní občanům elektronicky komunikovat s úřady v oblasti dopravy, podávat žádosti o výměnu řidičského průkazu, získat výpis z bodového konta, nahlížet na údaje o vozidlech, řešit elektronické služby v oblasti plavidel, letectví apod.

Zaměstnanci amerického deníku The New York Times se chystají stávkovat za lepší pracovní podmínky, pokud jim do té doby jejich zaměstnavatel nevyhoví.

Streamovací služba Netflix odvysílá první tři díly z dokumentární série o britském princovi Harrym a jeho manželce Meghan.

Večerní aukce Arthouse Hejmánek. Nabídne mj. Zátiší s černou kytarou Emila Filly za vyvolávací cenu 6,5 milionu korun. Dražit se budou i díla Lady, Trnky a Špály z almanachu pražského vinárníka.

Kvůli údržbě technologie bude v Praze od čtvtka 23:00 do pátku 9. prosince do 05:00 uzavřen Bubenečský tunel. Objízdná trasa: Milady Horákové, Veletržní, Dukelských hrdinů, U Výstaviště, Partyzánská, Trojský most.