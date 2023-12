SpaceX vyšle do vesmíru raketu Falcon Heavy, české hokejové juniory čeká souboj s Američany

Vývoj války Izraele a palestinského hnutí Hamás.

Vývoj povodňové situace v Německu, kde v posledních dnech nebezpečně stoupaly hladiny na řekách Labe a Vezera (Weser).

Srbská opozice a představitelé studentů chystají další protest proti výsledkům voleb ze 17. prosince, které byly podle nich zfalšovány ve prospěch vládnoucí strany prezidenta Aleksandara Vučiče. Oznámily 24hodinovou blokádu hlavního města Bělehradu.

Plánovaný start vesmírné rakety Falcon Heavy společnosti SpaceX s experimentálním raketoplánem X-37B.

Česká národní banka zveřejní úrokové sazby měnových finančních institucí v ČR za listopad.

Předběžná zpráva o vývoji spotřebitelských cen v Rusku. Ekonomové očekávají, že z listopadové hodnoty 7,5 procenta se míra inflace dostala k osmi procentům.

České hokejisty čeká třetí duel na mistrovství světa do 20 let, od 17.00 nastoupí to Američanům.

Od 17.15 se skáče v německém Oberstdorfu první kolo úvodního závodu letošního Turné čtyř můstků.