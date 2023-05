Ruský soud se bude zabývat novými obviněnými proti Navalnému, lotyšský parlament si má zvolit prezidenta

Odboráři z ČMKOS předají sněmovnímu petičnímu výboru svou petici proti zvyšování důchodového věku na 68 let.

Oslava 110 let Jedličkova ústavu a škol. Dopolední zábavní program bude pro současné žáky, studenty a klienty s hudbou či divadlem. Odpoledne program i pro veřejnost.

Ústavní soud vyhlásí, jak rozhodl o stížnosti rodiny, která se domáhá odškodnění za to, že otec dítěte nemohl být u porodu. V době porodu jeho přítomnost znemožňovala vládní opatření proti šíření koronaviru.

Proběhne diskusní panel za účasti náčelníků generálních štábů české a slovenské armády Karla Řehky a Daniela Zmeka.

Český premiér se při návštěvě Bratislavy setká s francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem, slovenským expremiérem Eduardem Hegerem a současným slovenským předsedou vlády Ľudovítem Ódorem.

Nejvyšší soud v Brazílii má vynést výši trestu pro exprezidenta Fernanda Collora de Mella, jehož tento měsíc shledal vinným z korupce a praní špinavých peněz; prokuratura žádá 22 let vězení.

Lotyšský parlament bude volit prezidenta.

Mechanismus OSN pro mezinárodní trestní tribunály (MICT) má vynést konečný rozsudek nad bývalými vysoce postavenými představiteli srbské tajné služby Jovicou Stanišičem a Frankem Simatovičem. Čelí obvinění, že za válek v 90. letech minulého století kontrolovali srbské polovojenské jednotky, které prováděly etnické čistky v Chorvatsku a Bosně.

Soud se bude předběžně zabývat novými obviněními proti ruskému opozičnímu představiteli Alexeji Navalnému, která se týkají založení extremistické organizace nebo financování extremistických aktivit.

První veřejné setkání výzkumného týmu vesmírné agentury NASA, který pomáhá americké armádě se sběrem dat o „neidentifikovaných vzdušných jevech“, taktéž označovaných jako UFO.

Na Zemi se má u břehů Floridy vrátit čtyřčlenná posádka ze soukromé mise Axiom Mission 2 (Ax-2) k Mezinárodní vesmírné stanici (ISS). Součástí posádky je první saúdskoarabská astronautka, která byla na ISS.

Americká Sněmovna reprezentantů by mohla hlasovat o návrhu zákona, který by pozastavil do konce roku 2024 platnost stropu na zadlužení USA a odsunul tak hrozbu platební neschopnosti.