Soud bude pokračovat v případu vraždy taxikáře. V Akkře proběhne schůzka šéfů armád západoafrických států

Předsednictvo hnutí STAN by mohlo jednat o lídrech kandidátky do Evropského parlamentu. Návrh by podléhal schválení celostátního výboru.

Soud bude pokračovat v projednávání případu loňské vraždy řidiče taxislužby v Praze 9. Pachateli hrozí 15 až 20 let vězení, případně výjimečný trest.

Proběhne Den otevřených dveří ministerstva dopravy k 55. výročí srpnové okupace 1968.

Uskuteční se oficiální představení amerických vrtulníků, které dostala 22. základna vrtulníkového letectva v Náměšti nad Oslavou. Zúčastní se mj. ministryně obrany Jana Černochová (ODS), náčelník generálního štábu Karel Řehka, předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS) a předseda senátního výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost Pavel Fischer (nezávislý).

Soud pokračuje v projednávání případu majitele bezpečnostní agentury Alkom, který se podle obžaloby pokusil uplácet manažery České pošty.

V ghanské Akkře se uskuteční schůzka šéfů armád západoafrických států, na níž projednají možnou vojenskou intervenci za účelem obnovení demokracie v Nigeru.

Ustavující zasedání španělského parlamentu vzešlého z červencových voleb. Poslanci by mimo jiné měli zvolit nového předsedu dolní komory parlamentu.

Zahájení výstavby plavební komory Rohatec/Sudoměřice prodlužující Baťův kanál do Hodonína.

Fotbalisty pražské Slavie čeká odveta 3. předkola Evropské ligy proti domácímu Dnipru.

Fotbalisté Plzně nastoupí v odvetném zápase 3. předkola fotbalové Evropské konferenční ligy na půdě maltské Gziry.