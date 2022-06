Rodina prvního konžského premiéra dostane od Belgie jeho zub. Do Česka dorazí bouřky

Po extrémně horkém víkendu prakticky beze srážek dorazí odpoledne a večer do Česka bouřky. Intenzivnější a nebezpečnější mohou být na pomezí Čech a Moravy a na východě země. Provázet je může krupobití, silný vítr a přívalový déšť.

Dosavadní náměstkyně pro řízení sekce ochrany životního prostředí Simeona Zikmundová se ujme funkce státní tajemnice na ministerstvu životního prostředí.

Nejvyšší kontrolní úřad zveřejní výsledky kontroly čerpání peněz ze státního rozpočtu a Evropské unie na humanizaci psychiatrické péče. Kontrolováno bylo ministerstvo zdravotnictví, ministerstvo pro místní rozvoj a ostravská a brněnská fakultní nemocnice.

Belgie předá rodině prvního konžského premiéra Patrice Lumumby jeho ostatky. Konkrétně jde o zub Lumumby, kterého zabily konžské separatistické milice podporované Belgičany v lednu 1961. Stalo se tak jen několik měsíců poté, co Kongo získalo na Belgii nezávislost.

V hlavním městě Lotyšska Rize se uskuteční summit inciativy Trojmoří. Za Českou republiku se zúčastní předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS).

Ve Rwandě startuje summit Společenství (Commonwealthu), kterého se podle očekávání zúčastní vůdci 54 států. Potrvá do 25. června

Začíná desetidenní částečná uzavírka dálnice D5 ve směru na Plzeň mezi 139. a 143. kilometrem. Uzavře se odstavný a pravý pruh dálnice, provoz povede jen levým pruhem. ŘSD při opravě vymění poničené cementobetonové desky. Do 30. června.

Z důvodu údržby technologie bude od 23:00 do 23. června do 05:00 (3 noci) uzavřen v tunelu Mrázovka tubus A ve směru na Barrandovský most. Druhý tubus bude jednosměrný s původním směrem provozu. Objízdná trasa povede po Radlické.