Sněmovna projedná zvýšení schodku rozpočtu na 500 miliard, nová kniha odhalí zákulisí Bílého domu

Praha RANNÍ BRIEFING. Editoři serveru Lidovky.cz pro vás připravili přehled nejočekávanějších událostí dne. Co se bude dít?

Poslanecká sněmovna bude od 9:00 na mimořádné schůzi projednávat vládní návrh na zvýšení letošního schodku státního rozpočtu na 500 miliard korun.

V pražském Muzeu Kampa začíná výstava secesního malíře Alfonse Muchy a českého vizuálního umělce Pasty Onera. K vidění bude například také Muchovo velkoformátové dílo z roku 1900 pro světovou výstavu. Expozice bude otevřena do 25. října.

Pražští senátoři se sejdou v Kolovratském paláci na fóru, jehož tématem bude výstavba paralelní dráhy a rozšíření Letiště Václava Havla. Diskuse bude zaměřena na pozitivní i negativní aspekty, které by rozšíření letiště přineslo obyvatelům metropole.

Městský soud v Praze se začne zabývat kauzou související s nákupy zemního plynu pro Pražskou plynárenskou. Obžalobě čelí jeden člověk, za krácení daní a legalizaci výnosů z trestné činnosti mu hrozí až deset let vězení. Tentýž soud dnes pokračuje v projednávání kauzy soudce pražského vrchního soudu Ivana Elischera obžalovaného z korupce.

V Senátu proběhne od 9:30 veřejné slyšení na téma pandemie v kontextu bezpečnosti osobních dat a informačních systémů. Zúčastní se ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO), hlavní hygienička ČR Jarmila Rážová, ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky Ladislav Dušek, předsedkyně Úřadu pro ochranu osobních údajů Ivana Janů či zástupce velitele Pozemních sil Armády ČR Petr Procházka.

Premiér Andrej Babiš (ANO) spolu s ministrem kultury Lubomírem Zaorálkem (ČSSD) při příležitosti 100. výročí Ústavy Československé republiky zahájí v 16:25 v Národním muzeu na Václavském náměstí výstavu Symboly, která se věnuje státním symbolům, jejich původu a proměnám od roku 1918.

V 19:30 začíná koncert Symfonického orchestru hlavního města Prahy FOK. Pod taktovkou Pietari Inkinena zahraje Sibeliovu symfonickou báseň Finlandia a Dvořákovu Novosvětskou symfonii. Pietari Inkinen tímto vystoupením završí své působení na pozici šéfdirigenta FOK.

Další země by měly reagovat na šíření nemoci covid-19 rozvolněním některých opatření. Očekává se, že rozvolnění části koronavirových restrikcí oznámí britský premiér Boris Johnson. V Moskvě se dnes mají otevřít sportoviště, tělocvičny a bazény. V Paříži by mělo být opět zpřístupněno Muzeum d´Orsay.

Francouzský prezident Emmanuel Macron zamíří na návštěvu Nizozemska, kde se má setkat s premiérem Markem Ruttem. Toho se chystá přesvědčit o potřebě vyčlenění záchranného balíčku ve výši 750 miliard eur z evropského rozpočtu. O jeho schválení má v červenci rozhodnout summit EU.

V africkém Malawi se uskuteční prezidentské volby poté, co soud letos v únoru zneplatnil volby z loňského roku.

V americkém státě Kentucky proběhnou demokratické a republikánské primárky. Původně se měly uskutečnit v dřívějším termínu, ale byly odloženy kvůli pandemii koronaviru.

Z floridského mysu Canaveral odstartuje raketa Falcon 9 společnosti SpaceX s desátou sérií 60 satelitů Starlink, které budou zajišťovat přístup k internetu kdekoli na planetě.

Vychází kniha bývalého bezpečnostního poradce Bílého domu Johna Boltona The Room Where It Happened: A White House Memoir (Místnost, kde se to stalo: Memoáry z Bílého domu). Bílý dům se snažil jejímu vydání zabránit s tím, že obsahuje utajované informace. Publikace také prý líčí prezidenta Donalda Trumpa ve značně nelichotivém světle.

Od 17:30 se hrají tři zápasy 2. kola nadstavby první fotbalové ligy, skupiny o záchranu. Utkají se: Sigma Olomouc - FK Teplice, MFK Karviná - SFC Opava, Fastav Zlín - 1. FK Příbram. Ve 20:00 pak startuje 2. kolo nadstavby ve skupině o titul zápasem mezi Spartou a ostravským Baníkem.