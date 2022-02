Startuje olympijský program, nechybí ani Češi. EU odklepne taxonomii, v Bruselu jednají Pekarová s Vystrčilem

Vláda Petra Fialy probere další návrh na odložení účinnosti části nového stavebního zákona. Velkým tématem by se také mohly stát mezi ministry kompenzace pro podnikatele, kterým zkomplikoval činnost covid. Na přednes se může přijít i rozpočet pro letošní rok, ke schvalování by se však vláda dostat neměla.

Nového předsedu Nejvyššího správního soudu (NSS) uvede dnes do funkce prezident Miloš Zeman. Jmenovat má údajně podle informací Respektu současného soudce NSS Karla Šimka. Ani Hrad, ani nikdo jiný ovšem jméno neuvedl. Předchůdce na dané pozici Michal Mazanec skončil loni z důvodu dosažení věkové hranice 70 let.

Kauzou restituce takzvaného Bečvářova statku se bude zabývat odvolací soud. Konkrétně jde o případ někdejšího úředníka pražského pozemkového úřadu Jana Horáka, který byl již pravomocně osvobozen z obžaloby ze zneužití pravomoci v souvislosti s vyřizováním restitučního nároku, Nejvyšší soud však loni v prosinci vyhověl žalobcům a zprošťující verdikt zrušil.

Jednání české delegace se šéfy Evropské rady a NATO jde do finiše. Třídenní návštěvu bruselských institucí uzavřou předsedové obou komor parlamentu Markéta Pekarová Adamová a Miloš Vystrčil rozhovory převážně o přípravě českého předsednictví Evropské unie a současném napětí mezi Ruskem a Ukrajinou. Nejdříve se v sídle Evropské rady setkají s jejím předsedou Charlesem Michelem a následně zamíří ke generálnímu tajemníkovi NATO Jensu Stoltenbergovi.

Evropská komise odklepne podmínky pro dočasné zařazení energie z jádra a plynu mezi zelené investice. Na takzvanou taxonomii, která má investory přilákat k podpoře zdrojů nahrazujících především uhlí, nepanuje mezi členskými státy jednotný názor a způsobuje mezi nimi politické pnutí. Přes odpor skupiny zemí se však podle unijních činitelů na konečném znění pravidel od původního návrhu z přelomu roku nic podstatného nezmění.

Ještě před slavnostním ceremoniálem vstoupí do olympijského dění první sportovci. Na zimních hrách v Pekingu odstartuje soutěž smíšených dvojic v curlingu. V české premiéře v tomto sportu pod pěti kruhy se představí manželé Zuzana a Tomáš Paulovi, kteří do turnaje vstoupí po 13. hodině utkáním s norskou dvojicí Kristin Skaslienová, Magnus Nedregotten, bronzovými medailisty z minulých her. Více o českém páru naleznete zde.