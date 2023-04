Demonstrace spolku Obránci zvířat před pražskými supermarkety ke kampani proti tzv. nemoci bílých vláken, která postihuje kuřata privátních značek obchodních řetězců. Vedoucí kampaně Radim Trojan bude přítomen od 10:00 do 12:00 u prodejny Albert (Praha 5 - Anděl) a poté od 17:30 do 19:30 před Globusem (Chlumecká 6, Praha 14 - Černý Most).

Odvolací soud v Praze projedná případ Daniely Veselé, která podle obžaloby připravovala vraždu karlovarské makléřky.

Sněmovní zemědělský výbor bude jednat o vývoji cen potravin a navrhovaných opatřeních. Na programu je také informace o přípravě novely zákona o myslivosti.

Výrobci letadel Airbus a Boeing zveřejní statistiku odbytu za první čtvrtletí.

Začíná čtyřdenní stávka mladých anglických lékařů před atestací kvůli výši platů (do 15. dubna).

Mimořádné zasedání švýcarského parlamentu k událostem kolem banky Credit Suisse, která se dostala do finančních problémů a kterou po intervenci vlády převezme její větší rival UBS. Do 13. dubna.

Americký prezident Joe Biden přijede na návštěvu Severního Irska a Irska při příležitosti 25 let od podpisu mírové Velkopáteční dohody, která ukončila desetiletí bojů v Severním Irsku. Biden zahájí návštěvu v severoirském Belfastu, odkud se na další tři dny přesune do Irska.

U Zvláštního tribunálu pro Kosovo pokračuje proces s bývalým kosovským prezidentem Hashimem Thaçim, který čelí obžalobě z válečných zločinů a zločinů proti lidskosti v době povstání za nezávislost na Srbsku.

Zástupci turecké opoziční Lidové demokratické strany (HDP) by měli před ústavním soudem přednést svou obhajobu. Straně hrozí krátce před volbami zákaz.