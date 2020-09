V Lánech bude schůzka ústavních činitelů bez šéfa Senátu. Hacker Nikulin si vyslechne trest

RANNÍ BRIEFING. Editoři serveru Lidovky.cz pro vás připravili přehled nejočekávanějších událostí dne. Co se bude dít?

Začne platit zákaz zveřejňování výsledků předvolebních a volebních průzkumů (do 3. října do 14:00). Končí termín pro dodání hlasovacích lístků voličům.

Ministerstvo zdravotnictví a Česká správa sociálního zabezpečení mají do 16:00 předat krajským úřadům seznamy lidí v izolaci a karanténě pro potřeby středečního hlasování v krajských a senátních volbách na speciálních stanovištích pro hlasování z auta.

V Lánech v 15:00 začne schůzka ústavních činitelů, kteří projednají témata týkající se české zahraniční politiky. Oproti minulosti se jí nesmí účastnit předseda Senátu.



Pokračuje schůze Sněmovny. Poslanci by měli znovu hlasovat o předloze ke zrychlení výstavby dopravní infrastruktury, kterou jim vrátil Senát. Schvalovat by měli také plán zahraničních misí české armády na příští dva roky a měli by volit mj. člena Rady ČRo, člena vedení NKÚ a předsedu sněmovní komise pro hybridní hrozby.

Německá kancléřka Angela Merkelová bude jednat s premiéry německých spolkových zemí o karanténních opatřeních, vyloučena není ani debata o pendlerech.



Americký soud vynese trest nad Rusem Jevgenijem Nikulinem, který byl uznán vinným z hackerských útoků. Prokuratura navrhla 12 let vězení. Nikulin byl do USA vydán z České republiky.

Závěrečný den všeobecné rozpravy 75. zasedání Valného shromáždění OSN. Vedoucí představitelé členských zemí nevystupují osobně, ale posílají předem nahraný videozáznam projevu, který se vysílá v jednacím sále v New Yorku. Promluvit má mj. izraelský premiér Benjamin Netanjahu.

Sledujeme vývoj v Náhorním Karabachu a jeho okolí, kde pokračují boje mezi arménskými a ázerbájdžánskými silami.

Bulharsko bude informovat o vývoji svého turistického sektoru za srpen. V červenci počet turistů kvůli dopadům pandemie způsobené šířením koronaviru meziročně klesl o více než 66 procent.

Z důvodu mytí bude od 23:00 do 05:00 uzavřen v Praze Letenský tunel.