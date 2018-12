V Marrákeši se bude řešit migrační pakt, obchodníci se těší na tučné tržby

PRAHA Obchodníci se těší na nejtučnější týden v roce. V marocké Marrákeši se bude řešit migrační pakt OSN a do Prahy přijíždí srbská premiérka jednat o srbském dluhu vůči Česku.

Do Prahy přijíždí srbská předsedkyně vlády Ana Brnabičová. Nejprve se v Lánech setká s prezidentem Milošem Zemanem, odpoledne poté v pražské Kramářově vile s premiérem Andrejem Babišem a ministryní financí Alenou Schillerovou, řešit budou českou podporu integrace zemí západního Balkánu včetně Srbska do EU, obchodní a investiční spolupráci, migraci a vyřešení clearingového dluhu Srbské republiky vůči ČR cestou mezivládní dohody. Večer se srbská premiérka setká se šéfem Senátu Jaroslavem Kuberou.

V pondělí dosáhnou vánoční nákupy po internetu vrcholu. Obrat tuzemských e-shopů se přiblíží miliardě korun, během celého týdne by to mělo být až pět miliard korun. Vyplývá to z údajů Asociace pro elektronickou komerci (APEK). „Internetové obchody čeká sedm dní, během kterých dosáhnou v průměru až trojnásobku obvyklých prodejů,“ uvedl výkonný ředitel asociace Jan Vetyška. Tržby obchodníků v Česku vzrostly už o druhém adventním víkendu v meziročním srovnání o několik desítek procent. Stejným tempem se zvýšily také v porovnání s prvním adventním víkendem. Na serveru Lidovky.cz vydáme v pondělí ráno přehled, do kdy si můžete objednat zboží po internetu, aby k vám domů dorazilo včas.

Členské státy OSN budou v marocké Marrákeši rozhodovat o přijetí globálního paktu o migraci. Tento pakt vzbuzuje značné kontroverze. Řada států už dopředu oznámila, že se k němu nepřipojí (včetně Česka). Nejnovější roztržku zažila kvůli paktu Belgie, tamní premiér Charles Michel v sobotu večer oznámil, že vládu opouští největší koaliční strana, Nová vlámská aliance (N-VA). Ta nesouhlasí s rozhodnutím premiéra v Marrákeši podpořit globální pakt OSN o migraci. Kabinet bude pokračovat jako menšinový, řekl Michel.



Ve Francii se řeší protivládní nepokoje. Levicové strany by měly podat návrh na vyslovení nedůvěry vládě v souvislosti s demonstracemi hnutí takzvaných žlutých vest. Prezident Emmanuel Macron se v pondělí sejde s politiky, odboráři i zaměstnavateli a večer vystoupí s „důležitým“ proslovem k národu. Situaci budeme na serveru Lidovky.cz sledovat.



Radnice Prahy 6 rozšíří zóny placeného stání. Nově budou platit v některých ulicích na Břevnově, Hanspaulce, Ořechovce, Petynce, Podbabě, Veleslavíně a v ulici Na Větrníku. Do budoucna chce radnice zavést parkovací zóny v celé městské části.

V 15:00 proběhne tisková konference ministra spravedlnosti Jana Kněžínka, nejvyššího státního zástupce Pavla Zemana, předsedy Městského soudu v Praze Libora Vávry a předsedy Krajského soudu v Praze Ljubomíra Drápala k navyšování platů v justici.

Poslanci britské Dolní sněmovny budou pokračovat v debatě o dohodě o odchodu Británie z EU, o níž by měli hlasovat v úterý 11. prosince. Soudní dvůr EU rozhodne, zda může Británie jednostranně stáhnout své oznámení o odchodu z Evropské unie. Generální advokát soudu už dříve vyjádřil názor, že tuto možnost Londýn má.