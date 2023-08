Blízcí se rozloučí s Vašo Patejdlem. V Benátkách začíná filmový festival

V Praze se uskuteční poslední rozloučení se slovenským zpěvákem, klávesistou, textařem a spoluzakladatelem kapely Elán Vašo Patejdlem, který zemřel v sobotu 19. srpna. Po pohřbu bude k dispozici veřejnosti kondolenční kniha v pokladně Divadle Kalich.

Začíná zatěžovací zkouška opraveného Barrandovského mostu v Praze. Potrvá do čtvrtka 31. srpna do 5:00. Opakovat se bude rovněž ze čtvrtka 31. srpna na pátek 1. září ve stejný čas. Na most najede při zkoušce šestice 46 tun vážících nákladních automobilů.

Začíná mezinárodní filmový festival v Benátkách; potrvá do 9. září.

Slovenská prezidentka Zuzana Čaputová převezme v Německu Cenu císaře Oty za přínos ke sjednocování Evropy.

Bývalý slovenský ministr zahraničí Ivan Korčok oznámí své rozhodnutí v souvislosti s prezidentskými volbami, které se budou na Slovensku konat příští rok.