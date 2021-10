Ve 14 hodin se otevřou volební místnosti. Lidé mohou vybírat ze 22 stran, hnutí či koalic

V Česku začínají volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Volební místnosti budou otevřené od 14 do 22 hodin. V sobotu pak od 8 do 14 hodin.

Dopoledne proběhne volba rektora České zemědělské univerzity v Praze.



Při příležitosti Památného dne sokolstva vyvěsí na budovu Nové radnice v Praze sokolskou vlajku.

Soud začne projednávat nárok Lukáše Nečesaného na odškodné za nezákonné trestní stíhání. Muž, který byl ve vězení za pokus o vraždu kadeřnice, žádá po státu 18,8 milionu korun.

Na Praze 6 proběhne odhalení pamětní desky spojené s výstavou obrazů malíře Gustava Kruma, ilustrátora dobrodružných knih.

Zájemci si budou moci na pražském Hlavním nádraží prohlédnout legendární železniční vůz Slovenská strela.

V pivovaru Plzeňský Prazdroj začíná šestý ročník dvoudenního pivně-kulturního festivalu Brewstock.

V americkém Sacramentu se uskuteční dražba osobních věcí nechvalně proslulého mafiána Al Caponeho, včetně jeho oblíbené zbraně Colt, rodinných fotografií, postele nebo dopisu, který poslal synovi z vězení Alcatraz.