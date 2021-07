Vláda projedná darování vakcíny, Cink pojede o medaili a silné bouřky přejdou přes Česko

Po celý den budeme bedlivě sledovat vývoj počasí. Na většině území se mohou objevit silné bouřky spojené s možnými záplavami. Ve večerních hodinách pak Český hydrometeorologický ústav vydá dlouhodobou měsíční předpověď.

Česko se chystá darovat, nebo prodat na popud EU větší množství vakcíny do zahraničí. Konkrétně se mluví o odprodeji milionu dávek od firmy Pfizer-BioNTech, o který má zájem Slovensko. Dvacet tisíc by mohlo darem putovat na Tchaj-wan a až čtvrt milionu do Vietnamu. Plán projedná vláda v pondělí, stát se zavázal podle premiéra rozdat 2,39 milionu dávek. Dohromady lídři členských států EU přislíbili třetím zemím 100 milionů dávek.

Členka Rady České televize Hana Lipovská vystoupí dopoledne v 11.00 na tiskové konferenci k trestnímu oznámení mimo jiné na management ČT.



Soud znovu rozhodne, zda má Transparency International nárok na omluvu od premiéra Andreje Babiše, který protikorupční organizaci opakovaně označil za zkorumpovanou.



ČSSD se vyjádří k aktuální politické situaci. Účast přislíbili místopředsedkyně strany Jana Maláčová, místopředsedkyně poslaneckého klubu Kateřina Valachová a kandidát do sněmovny Matěj Stropnický.



Americký prezident Joe Biden se setká s iráckým premiérem Mustafou Kázimím. Na programu mají mimo jiné stažení amerických bojových jednotek z Iráku. USA tam nechají jen výcvikovou a poradní misi.



Největší pozornost českých fanoušků bude na olympiádě upřena na závod cross country, v němž biker Ondřej Cink patří mezi medailová želístka v ohni. Ten odstartuje v osm ráno. Překvapit mohou dozajista i další sportovci. Ve skeetu se porvou o co nejlepší umístění skeetaři Šumová s Tomečkem a mezi šermíři se představí fleretista Choupenitch. Případná finále by měla proběhnout v brzkých ranních hodinách.

Na kurtech v Tokiu se představí i čtveřice reprezentatek v tenise. Od čtyř ráno čeká druhé kolo Krejčíkovou, která vyzve Fernandezovou, po ní půjde od šesti Kvitová s Van Uytvanckovou, v přibližně stejnou hodinu vyzve Vondroušová Buzarnescuovou. Jako poslední by měla na plac vstoupit Plíšková, zahraje si se Suárezovou.