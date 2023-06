Vláda projedná úsporný balíček, v Londýně začne soud s hercem Spaceym

Pokračuje schůze Sněmovny. Poslanci by mohli schvalovat mj. změny v bodovém systému řidičů, novelu zákoníku práce, návrh zákona o preventivní restrukturalizaci a zrušení monopolu na zdravotní pojištění cizinců s dlouhodobým pobytem.

Třicet minut po skončení dopoledního jednání Poslanecké sněmovny (předpoklad 14:30) se uskuteční schůze vlády. Na programu mimo jiné novely zákonů v souvislosti s konsolidací veřejných rozpočtů.

Prezident Petr Pavel a jeho manželka Eva Pavlová druhým dnem pokračují v návštěvě Prahy.

Armáda oslaví 30 let své existence. Součástí programu bude například seskok výsadkářů a záchranářů z vrtulníku do Vltavy. Zúčastní se mj. ministryně obrany Jana Černochová (ODS) a náčelník Generálního štábu Karel Řehka.

Začíná výstava Dveře budoucnosti dokořán, která představí prezentaci Česka na světové výstavě Expo 2020 v Dubaji. K vidění bude i bezpilotní formule, kterou zkonstruovali studenti z týmu eForce na Fakultě elektrotechnické ČVUT.

Soud projedná odvolání o odškodnění v tzv. aféře dieselgate. Okresní soud v Mladé Boleslavi žalobu v únoru nepravomocně odmítl.

V Londýně začne soud s americkým hercem Kevinem Spaceym, který čelí pěti obviněním ze sexuálních trestných činů. Do 26. července. Při předběžném přelíčení v červenci 2022 herec vinu odmítl.

Francouzský prezident Emmanuel Macron a generální tajemník NATO Jens Stoltenberg se setkají v Elysejském paláci kvůli přípravám nadcházejícího summitu aliančních lídrů v Litvě.

České fotbalisty do 21 let čeká na mistrovství Evropy závěrečné vystoupení v základní skupině C duel proti Izraeli, v němž budou usilovat o účast ve čtvrtfinále. K postupu potřebují uhrát alespoň bod.