Vystrčil se setká s tchajwanským ministrem zahraničí. V Londýně vydraží Napoleonův klobouk

Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) představí výroční zprávu o migraci ve světě.

Polští senátoři mají hlasovat o výstavbě bariéry na hranicích s Běloruskem, která má zabránit přílivu migrantů z třetích zemí.



V Praze od 9:00 pokračuje schůze Senátu, program bude upřesněn.



Předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS) se dopoledne setká s tchajwanským ministrem zahraničních věcí Josephem Wu. Odpoledne má tchajwanský politik v plánu schůzku s pražským primátorem Zdeňkem Hřibem (Piráti).



Ústavní soud vyhlásí, jak rozhodl o stížnosti bývalého letištního hasiče. Ve sporu jde o odměny za přestávky na práci na jídlo a oddech.



Začíná dvoudenní odvolací slyšení, během něhož londýnský soud rozhodne, zda by měl být zakladatel serveru WikiLeaks Julian Assange vydán z Británie do USA. Assange v USA čelí obviněním z porušení špionážního zákona a ze spiknutí s cílem získat tajné dokumenty.



V Londýně se bude dražit klobouk, který podle analýzy vzorků DNA patřil francouzskému vojevůdci a politikovi Napoleonovi Bonapartemu.



Kvůli údržbě bude v pražském tunelu Mrázovka vždy od 23:00 do 05:00 do 30. října (3 noci) uzavřen tubus ve směru na Barrandovský most. Druhý tunelový tubus bude jednosměrný s původním směrem provozu. Objízdná trasa je vedena po komunikaci Radlická.



