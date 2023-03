Zeman po deseti letech končí ve funkci prezidenta. Šéf OSN Guterres míří za Zelenským na Ukrajinu

Zrušení vládních usnesení ze 70. a 80. let minulého století, kterými se svěřují nemovitosti Rusku do bezplatného užívání k diplomatickým účelům, projedná na dnešním zasedání kabinet Petra Fialy (ODS). Na programu je také návrh, aby se do odhalování a dokumentace válečných zločinů na Ukrajině zapojilo až 15 českých vojenských policistů.

Poslanci budou pokračovat ve schvalování sporných změn ve výběru radních České televize (ČT) a Českého rozhlasu (ČRo), které s ohledem na opoziční zdržování nedokončili před dvěma týdny. Odpoledne se Sněmovna sejde na čtveřici mimořádných schůzí svolaných z podnětů opozičního hnutí ANO. Poslanci hnutí chtějí probrat zvýšení rodičovského příspěvku, ceny potravin, situaci v České poště a dopady chystané emisní automobilové normy Euro 7.

Senát projedná snížení valorizace důchodů a změny v podporách ukrajinských uprchlíků. Na programu je také zákon o zeměměřičství nebo volby člena Rady Ústavu pro studium totalitních režimů a Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí.

Prezidentu Miloši Zemanovi o půlnoci skončí mandát na Pražském hradě. Ve funkci ho nahradí Petr Pavel. Jeho inaugurace se uskuteční ve čtvrtek odpoledne, do té doby případné prezidentské pravomoci převezmou premiér a předsedové Poslanecké sněmovny a Senátu.

V podvečer se uskuteční happening Vynášení Zemany. Po vzoru lidového zvyku vynášení Morany bude vynesena z Hradu slaměná Zemana. V 18.00 vyjde průvod Nerudovou ulicí směrem k Vltavě na Karlův most, kde bude spálena a svržena do řeky.

Úřad práce zveřejní údaje o nezaměstnanosti v únoru. V lednu byla míra nezaměstnanosti 3,9 procenta, když se zvýšila o 0,2 procentního bodu z prosincové úrovně. Zároveň v lednu poprvé za pět let přesáhl počet lidí bez práce množství volných pracovních míst. Analytici předpokládají, že únorová nezaměstnanost zůstane na lednové úrovni.

Prahou projde veřejný pochod s požadavkem snížit rychlost ve městě na 30 km/h a cílem upozornit na klimatický kolaps. Trasa pochodu, jejž pořádá hnutí Poslední generace, povede od stanice metra Vyšehrad k Muzeu. Opakovat se má i 10. března.

Pořadatelé výročních knižních cen Magnesia Litera dnes oznámí nominace letošního ročníku. V něm ocenění dozná několik změn. Zavedené jsou tři nové žánrové kategorie – fantastika, detektivka a humoristická kniha – a nová čestná kategorie Cena Magnesia za přínos knižní kultuře. Naopak zrušená byla kategorie Magnesia Blog roku – podle pořadatelů z důvodu snižujícího se počtu blogů v českém on-line prostoru a s tím související klesající relevance tohoto media a potřeby se na něj zaměřovat.

Generální tajemník OSN António Guterres se v úterý vydal na cestu na Ukrajinu, kde se setká s prezidentem Volodymyrem Zelenským. Informovala o tom agentura AFP s odvoláním na Guterresova mluvčího. Šéf OSN má v Kyjevě jednat především o možném prodloužení dohod týkajících se vývozu ukrajinského obilí přes Černé moře. O konfliktu na Ukrajině v úterý telefonicky jednali také americký prezident Joe Biden a jeho francouzský protějšek Emmanuel Macron.