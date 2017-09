Britská komedie se točí okolo Stalinovy smrti. Plánovaná provokace, říkají Rusové

Snímek Stalinova smrt podle stejnojmenné komiksové předlohy vypráví o tom, jak se dělila moc v SSSR po smrti generálního tajemníka Stalina. Film se nebere příliš vážně a podle autorit tak jde o cílenou provokaci. Země uvažuje o jeho úplném zákazu.

Komedie režisér Armando Iannuci (Politické kruhy) se již představila na několika filmových festivalech ačkoliv oficiální britskou premiéru má mít až příští měsíc. Nikita Chruščov (Steve Buscemi), Vjačeslav Molotov (Michael Palin) a řada dalších významných postav té doby spekulují o tom, co teď bude se Sovětským svazem. Neváhají se přitom v prostorách Kremlu vrhat do ostrých slovních přestřelek a vrážet si kudly do zad.



Pavel Požigailo, poradce ministerstva kultury, za snímkem vidí jen provokaci. Ta má podle něj za cíl naštvat Komunistickou stranu Ruské federace (KSRF), druhou největší stranu v Parlamentu. Ta film odsoudila s tím, že se jen snaží v lidech probudit nespokojenost.



Vzgljad, jeden z nejznámějších prokremelských zpravodajských serverů, napsal: „Nechutná věc poslaná sem cizinci, kteří o naší zemi nic nevědí. Naše vlastní historie se stala zdrojem parodií. Měli bychom Stalinovu smrt promítat v kinech? Rozhodně ne.“ O tom, zda se film bude v Rusku promítat, rozhodne ale až ministerstvo kultury.

Problém způsobil v posledních měsících i snímek Matilda. Ten pojednává o vztahu cara Mikuláše II. s nezletilou petrohradskou baletkou Matildou Kšesinskou. Mikuláš II. je v zemi vnímán jako mučedník (popraven během revoluce) a světec, takže představa, že by mohl mít milenku, Rusy pobouřila. Kreml film veřejně odsoudil a největší ruský řetězec kin ho odmítl promítat.