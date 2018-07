Britský voják speciálních sil ubil kladivem několik Talibanců, poté co mu selhala zbraň

KABUL/PRAHA Jako bitvu s Vietkongem popisovali vojáci lednový zásah britského příslušníka speciálních jednotek SAS v Afghánistánu. V tunelovém komplexu zabil tři příslušníky Talibanu pistolí a poté další tři ubil kladivem. Po krvavém zásahu nebyl schopen více než hodinu mluvit.

V malému tunelu se devětadvacetiletý příslušník elitních vojenských jednotek musel krčit. Ve tmě téměř neviděl a protože tunel měl na šířku asi jen šedesát centimetrů, nemohl mít s sebou ani dlouhou zbraň. V ruce držel pouze pitoli, devítimilimetrový Glock, a v druhé kladivo.



Do tunelového komplexu se rozhodl jít sám, respektive nikdo nechtěl jít s ním. Po útoku britských a afgánských jednotek na základnu Talibanu se několika teroristům podařilo ze základny uniknout skrytými chodbami, do kterých se sotva vešel člověk. Vojákům prý značně připomínaly tunely, jež používali bojovníci Vietkongu během války ve Vietnamu.

„Mise byla jen částečně úspěšná,“ uvedl nejmenovaný zdroj Military Times. „Vše vypadalo úspěšně, protože byla zničena základna, ale jednotky SAS šly po vysoce ceněném cíli a ten utekl do tunelů.“

Cílem byl prý jeden z vysoce postavených velitelů Talibanu. Z afghánských vojáků se nikomu nechtělo pronásledovat Talibance do neznámého komplexu tunelů. Do akce se nakonec pustil osamoceně britský voják.

Jednotky SAS v Afghánistánu 2009.

„Bylo jasné, že nikdo z Afghánců nepůjde, tak do toho šel sám,“ uvedl armádní zdroj. Devětadvacetiletý nejmenovaný seržant, veterán z Iráku, se rozhodl vlézt dovnitř do chodby, která měla na výšku jen metr a půl.

V průlezu byla tma a podle výpovědi se musel spoléhat primárně na sluch a hmat, aby mohl zasáhnout nepřítele. I přes sníženou viditelnost a velice malou šanci na dopadení teroristů, se Britovi podařilo zastřelit tři Talibance pistolí. Ta pak ale selhala a příslušníkovi elitních jednotek nezbylo než použít kladivo. Vzduch byl podle výpovědi samotného vojáka těžký a téměř se v něm nedalo dýchat. I tak se mu ale podařilo porazit další muže beze zbraně.

„Bojoval se dvěma muži ve tmě u ústí jednoho z tunelů do větší místnosti, která byla částečně osvícená svíčkou. Oba se mu s vypětím všech sil podařilo zabít. Napadl ho poté ještě jeden, ale toho zabil jednou ranou do hlavy. Byl to brutální boj na život a na smrt,“ uvedl zdroj.

Nedokázal mluvit

Když vyšel z tunelu bylo jeho oblečení promočené krví. Jeho vlastní, ale i mužů, které zabil. V tunelu podle dalších vojáků strávil přibližně čtyřicet minut. Nejméně další hodinu však prý vyčerpáním nepromluvil.

Svým kolegům prý tehdy řekl, že minuty, které strávil v tunelech, byly ty nejtěžší za celou jeho vojenskou kariéru. Podobný případ se odehrál v Sýrii v roce 2016. Tam při osvobozování sexuálních otrokyň Islámského státu se jednomu z britských vojáků zasekla zbraň, a musel tak použít sekyru, aby zabil bojovníka IS.

Mise v Afghánistánu se odehrála již v lednu letošního roku, ale informace o ní vyplavaly na povrch až teď. Velká Británie má v současnosti v zemi přibližně 600 vojáků.

Většina z bojových jednotek je umístěna v Kábulu a fungují jako tréninkoví důstojníci pro afghánskou armádu a policii. Ti nebývají zapojeni do boje. Britské speciální jednotky SAS se naopak angažují v boji proti Talibanu. Jejich počet je však značně menší.