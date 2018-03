Britští poslanci uvažují o prodloužení procesu brexitu, dodržet daný termín bude těžké

LONDÝN Británie by měla zvážit omezené prodloužení procesu odchodu země z Evropské unie, pokud to bude zapotřebí k dojednání podrobností o budoucích vztazích Londýna s EU. Podle agentury Reuters to ve své zprávě v neděli uvedl parlamentní výbor pro brexit.

Britská premiérka Theresa Mayová oficiálně oznámila Bruselu úmysl své země odejít z EU loni 29. března. Tím Británie aktivovala článek 50 Lisabonské smlouvy, který popisuje postup pro případ, že některá členská země má zájem odejít z unie. Završení odchodu Británie z EU je naplánováno na 29. března 2019.



Británie uvedla, že do října chce mít základ obchodní dohody, parlamentní výbor pro brexit ve své zprávě ale varuje, že tento termín bude těžké dodržet.

„Je složité říci, jak v oné krátké době, která zbývá, bude možné plně dojednat dohodu o obchodu a přístupu na trhy, spolu s řadou dalších dohod, včetně té o zahraničních vztazích a obranné spolupráci,“ konstatoval výbor. „Pokud bude v říjnu stále zbývat dohodnout zásadní aspekty budoucího partnerství, měla by vláda žádat omezené prodloužení realizace článku 50,“ dodal výbor.

Podle zprávy by také mělo být možné prodloužit přechodné období po odchodu Británie z Evropské unie za předpokládaných 21 měsíců. Parlamentní výbor pro brexit, který je složený z poslanců všech hlavních politických stran, rovněž vyzval vládu, aby předložila podrobný plán řešení režimu na hranici mezi Irskem a britským Severním Irskem.

Fungování této hranice je jedním z hlavních sporných bodů vyjednávání Británie a EU. Británie uvedla, že chce opustit celní unii, ale nechce mezi Irskem a Severní Irskem vytvořit standardní hranici s celními kontrolami.

Podle deníku The Guardian ovšem parlamentní výbor pro brexit není v těchto otázkách zcela jednotný. Skupina poslanců Konzervativní strany uvedenou zprávu kritizovala a prohlásila, že takováto zdržení při odchodu Británie z EU by se rovnala zrazení vůle britských občanů.