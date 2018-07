Bude to bolet a šílená ostuda, ale nedám se, odmítá se vystěhovat zdrcená oběť H-Systemu

PRAHA Cítí se zdrceně. Nejí, nespí. Kvůli úternímu rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla Milena Drdácká do měsíce vyklidit svůj byt, který třikrát zaplatila, a odstěhovat se. Bývalá klientka zkrachovalé společnosti H-System to však odmítá. V rozhovoru pro Lidovky.cz říká, že svůj domov bude bránit i za cenu ostudy.

Milena Drdácká je jednou z těch, kteří si v polovině 90. let minulého století pořídili bydlení u již zkrachovalé stavební společnosti H-System. Nedokončené byty, jež převzali od firmy, si následně svépomocí dostavěli. Neměli však souhlas konkurzního soudu, čímž vlastně investovali do cizího pozemku. Dohromady jde přibližně o 56 rodin z osmi bytových domů družstva Svatopluk.

Konkurzní správce Josef Monsport je proto již v roce 1999 vyzval k vystěhování - jejich domy chce prodat a výnos rozdělit mezi všech 1095 klientů H-Systemu. Soudy však trvaly až do úterý, kdy padl konečný rozsudek.



Lidovky.cz: Jak jste se o rozhodnutí Nejvyššího soudu dozvěděla?Dozvěděla jsem se to z internetu, když jsem byla v práci. Najednou jsem četla článek, že se budu muset vystěhovat.

Lidovky.cz: Co jste si v ten moment pomyslela?

Nevěřila jsem vlastním očím. Bylo to šokující. Je to můj domov, jsem v něm 17 let. Vše jsme budovali, hrozně jsem to oddřela. Těžko se cokoliv říká, když vám berou střechu nad hlavou, kterou jste si zaplatili, a nic jste přitom neudělali. Přijde mi to jako v 50. letech, když lidem brali majetky, pozemky, krávy. To přesně zažíváme my. Prostě nám to ukradnou.

Lidovky.cz: Počítala jste s tím, že by mohla nastat i tato varianta?Vůbec ne, ani jsme netušili, že Nejvyšší soud bude rozhodovat. Celou dobu jsme čekali, že si to potřetí koupíme, já konkrétně tedy počtvrté, a že to bude naše. Proto jsme do toho dali už dříve další peníze, protože nám to první správce konkurzní podstaty slíbil (Karel Kudláček, pozn. red.). Pak se správci vyměnili a pan (Josef) Monsport (nynější správce konkurzní podstaty, pozn. red.) najednou začal zastávat jiný názor.



Lidovky.cz: Podle Nejvyššího soudu jste neměli pro úpravy souhlas konkurzního soudu, investovali jste tak do cizího pozemku.

My jednali s reprezentantem státu. To byl soud, který věděl, co dělá pan Kudláček. Tohle je vše taková obezlička. Přijde mi to jako na objednávku, že Nejvyšší soud rozhodne od stolu, když soudy nižší instance před ním dvakrát rozhodnou v náš prospěch. A ještě nám dá nůž na krk, abychom vypadli během 30 dnů. Říkám vypadli, protože to se jinak říct nedá, není to žádné stěhování. Je to hrozné. Lidi by se měli bát, protože tohle se mohlo stát úplně každému.

(Petr) Smetka (majoritní akcionář H-Systemu, pozn. red.) byl možná gauner. Asi se mu zatočila hlava z toho, že pobíral peníze v hotovosti a měl spoustu plánů. Ale jedno vím jistě, a to nejsem jeho obhájce. Ten, kdo rozkradl H-System a jeho majetky, nebyl Smetka. To byl konkurzní správce podstaty, který přišel potom, pan Monsport.

Lidovky.cz: To je velmi ostré tvrzení.

Máme doložené, že on prodává pozemky ve Statenicích a Lichocevsi za směšné peníze svým známým nebo nastrčeným lidem, kteří dva roky počkají a pak to přeprodají za obrovské částky. Takže tyto pozemky byly prodané konkurzní správě pod cenou jako zátopové pásmo a dnes na nich stojí domy, které mají obrovskou hodnotu. Monsport už má své peníze dávno zpátky. Nevím, proč si na nás tak zasedl, když ve Velkých Přílepech lidem dovolil odkoupit si domy a nám nikoliv. Kde je spravedlnost?

Lidovky.cz: Začala jste už balit?

Rozhodně ne. Dlouhodobě mám dceru v zahraničí. Teď má přijet se svým snoubencem na dovolenou. Kam bych je jinak zvala.

Bývalá klientka H-Systemu, Milena Drdácká.

Lidovky.cz: Tudíž nemáte kam jít?

Nemám. Syn bydlí v podnájmu, dcera je v zahraničí. Celou dobu, velmi dlouho, jsem splácela půjčky, které jsem si musela vzít, abych to dotlačila do konce. Jsem z toho úplně zdevastovaná. Nejím, nespím. To je rána do vazu, zločin na lidech. Vše mám tady, nemám kam jít. A proč?

My nikomu nic neukradli. Jsme poctiví lidé. Blbci, kteří to zaplatili třikrát. A máme si to koupit znovu. Proto tak tlačí. Chtějí na nás vyvinout tlak, abychom se rozpadli. Pan Monsport chce, abychom ho nyní kontaktovali sami. Tak to udělal ve Velkých Přílepech, kde lidé byty odkoupili za velké peníze, za dnešní tržní cenu, protože o ně nechtěli přijít. Na to ale my nemáme.

Lidovky.cz: Co tedy uděláte, až uplyne termín vystěhování bytu?

Nepodlehnu tlaku. Bude to asi hrozně bolestivé, možná šílená ostuda, ale nedám se. Nemám důvod se stěhovat.

Lidovky.cz: Kolik peněz jste do svého bydlení od H-Systemu celkem investovala?

Bezmála tři miliony korun.

Lidovky.cz: Od firmy jste přebírala nedokončený byt? V jakém byl stavu?

Byl to holobyt. Měl záchod, jinak nic. Střechy jsme si dělali, podlahy, obklady, omítku, okapy, úpravy kolem domu, zahradu. Nebyla tam kuchyňská linka, a to jsme si ji ještě v nadstandardu od H-Systemu koupili.

Projekt stavební firmy H-System

Lidovky.cz: Správci konkurzní podstaty jste nabízeli, že od něj byty odkoupíte. Zaplatit chcete pouze hrubou stavbu, kterou jste od společnosti přebrali, což správce odmítá. Nebudete kvůli současné situaci ochotni přistoupit k odkupu za vyšší částku?

Lidi jsou zdevastovaní. Když je vám 70 roků, další tři miliony neseženete. To je nehumánní. Nikdo to nedá. Kdo nekrade, nemá to. Normální prací se takové peníze nedají vydělat.

Lidovky.cz: Jak jste na H-System v 90. letech narazila?

Tehdy jsem se rozvedla, a tak jsem hledala bydlení, protože jsme bydleli v drahém podnájmu. V novinách jsem našla inzerát, že jistý pán přenechá byt těsně před dokončením v atriových domech v Horoměřicích u Prahy. Lidé, kteří do té doby bydleli v panelácích, najednou viděli možnost minizahrádky, něčeho zeleného, bylo to takové vzdušné. Vypadalo to spíše jako domek na trávě, hodně se nám to líbilo. Tak jsme pánovi zavolali a on nám to přenechal. Za další peníze.

Lidovky.cz: Většina bývalých klientů H-Systemu zaplatila za své bydlení dvakrát. Tvrdíte, že vy konkrétně třikrát. Znamená to, že jste zaplatila firmě, za dodatečné úpravy a ještě zmiňovanému pánovi?

Jeden milion a 126 tisíc jsem dala do H-Systemu. Další milion do družstva Svatopluk (sdružuje poškozené, pozn. red.) kvůli dostavbě a dalších 500 tisíc jsem dala pánovi, který nám byt přenechal. Pro něj to byly peníze do kapsy za to, že nám to nechal, protože jsem byla v tíživé situaci.

Richard Stadler, další oběť H-Systemu, se snímkem z konce 90. let, na němž je vidět jeho byt se zahradou poté, co jej po převzetí od zkrachovalé společnosti H-System opatřili střechou a okny.

Lidovky.cz: Myslíte, že už tehdy věděl, jak projekt H-Systemu dopadne?

Dodneška mě to trápí. Možná už měl echo a já ještě ne.

Lidovky.cz: Je vám více líto investovaných peněz nebo času, úsilí?

Když vám někdo sáhne na domov, je to hrozné. Jsme spořádaní, slušní lidé, kteří platí daně. Nejsme vyvrhelové. Nic jsme nikomu neobsadili a stanou se z nás bezdomovci. A když vám sáhnou na peníze, celoživotní úspory, tak je to také hrozné. Někdo zabije pro tisícovku a mně chtějí vzít tři miliony. Nějaká náhrada poté z odškodnění? Když se to rozemele mezi všechny, dají mi maximálně 10 tisíc. Mně budou uspokojovat z mých vlastních peněz. To je směšné.