Budeme chodit z práce domů o půl hodiny dřív? Odbory chtějí už příští rok

V nejbližších letech by obyvatelé Česka mohli chodit z práce o půlhodinu dřív, aniž by jim o jedinou korunu klesla výplata. Po Francii, kde se pracuje 35 hodin týdně, či Německu dorazil tlak na kratší pracovní týden i k nám. Odboráři chtějí prosadit 37,5hodinový pracovní týden.

V České republice se bez práce nachází nejméně lidí v celé EU, firmy trpí personální nouzí a odbory drží v rukou většinu trumfů. I proto je třeba jejich aktuální požadavek brát velmi vážně.



Český pracovní týden standardně trvá 40 hodin, respektive 42,5 hodiny včetně přestávek. „My bychom chtěli jít až na 37,5 hodiny. Pracovalo by se tedy 7,5 hodiny denně s půlhodinovou přestávkou,“ řekl LN Josef Středula, šéf nejvlivnější odborové centrály Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS). Požadavek plánuje veřejně představit koncem dubna na sjezdu konfederace. Změna by podle něj mohla nastat už během několika málo let.

Premiér v demisi Andrej Babiš LN řekl, že kratší pracovní doba zatím není na pořadu dne, někteří odboráři však soudí, že správný čas už nastal. A mají silné nástroje. Mluví dokonce o dřívějším datu než Středula. „Předpokládáme, že požadavek na zkrácení pracovní doby by se měl už poprvé objevit u našich kolektivních vyjednávání na rok 2019,“ uvedl pro LN Jaroslav Souček, předák největšího českého odborového svazu Kovo.

Důležité je, že proti návrhu se razantně nevymezují ani zaměstnavatelé. „Byli jsme trochu agresivní v případě otázky zvyšování minimální mzdy. Pokud by se ale pracovní doba snižovala ze 42,5 hodiny na 40 hodin, tak já do ulic demonstrovat nepůjdu,“ říká Vladimír Dlouhý, prezident Hospodářské komory ČR.