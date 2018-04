‚Byla to chyba.‘ Zuckerberg se v Kongresu omluvil za zneužití dat při volbách

WASHINGTON/PRAHA Šéf Facebooku se omluvil před senátní komisí v americkém Kongresu za jednání společnosti a nedostatečnou ochranu uživatelů jím založené sociální sítě. Podle něj Facebook neudělal dost, aby zabránil zneužití dat firmou Cambridge Analytica a ruskou státní Agenturou pro výzkum internetu.

„Byla to chyba a je mi to líto. Začal jsem s Facebookem, vedu ho a jsem zodpovědný za to, co se stalo,“ uvedl v úvodním projevu šéf a zakladatel sociální sítě Facebook Mark Zuckerberg před senátní komisí v americkém Kongresu, kde vypovídal o úniku a zneužití dat uživatelů Facebooku společností Cambridge Analytica.

„Je teď jasné, že jsme neudělali dost, abychom zabránili zneužití těchto nástrojů,“ řekl Zuckerberg. „Selhali jsme s Cambridge Analytica.“

Šéf Facebooku se již v pondělí na uzavřeném jednání sešel s několika senátory. Podle komentátorů se zakladatel sociální sítě s více než dvěma miliardami uživatelů snaží obnovit nejen důvěru veřejnosti, ale především chce odvrátit hrozbu vládní regulace, o které se v souvislosti se sérií skandálů stále hlasitěji mluví.

Zuckerberg před výborem vystoupil i kvůli návrhu zákona zvaného Honest Ads Act, jehož cílem je rozkrýt zadavatele reklam na webu tak, aby bylo jasné, zda za konkrétní reklamou nestojí přímo či nepřímo cizí země. Podobný zákon pro klasická média, jako jsou noviny, televize či rozhlas, v USA platí již několik desítek let, nově by se stejné podmínky týkaly i online prostředí.

Aby se Zuckerberg vyhnul dopadům zákona, spustila jeho společnost nový program odměn pro lidi, kteří nahlásí zneužívání dat na sociální síti. Odměna není omezena, bude stanovena podle závažnosti případu.

Šéf Facebooku vystoupil na prvním slyšení v úterý na společné schůzi právního a obchodního výboru Senátu. Právě tam se omluvil za nedostatečnou ochranu uživatelů Facebooku.



Facebook podle něj v současnosti zkoumá všechny aplikace, které shromažďují informace. Pokud dojde k porušení pravidel, aplikace bude odstraněna a všichni zasažení budou informováni.

Ve středu má ještě promluvit před výborem Sněmovny reprezentantů pro energetiku a obchod. Zákonodárci od něj chtějí slyšet, jak provozovatel sociální sítě pečuje o soukromí a data uživatelů.



Facebook se stal terčem kritiky poté, co deník Guardian a televize Channel 4 odhalily praktiky společnosti Cambridge Analytica (CA), která měla od Facebooku získat data o 87 milionech uživatelů bez jejich souhlasu. CA to během Zuckerbergovy výpovědi na Twitteru popřela.

Facebook podle Zuckerberga okamžitě zablokoval přístup Cambridge Analytica k datům v momentě, kdy se o jejich zneužití dozvěděla z médií.

Podle Zuckerberga v současnosti jeho zaměstnanci pracují na lepším zabezpečením před takovými aplikacemi a zkoumají ty, které již existují. Podle šéfa Facebooku by dnes již nebylo možné vytvořit takovou aplikaci, protože to sociální síť již neumožňuje. Zároveň upozornil i na fakt, že by lidé měli mazat aplikace, které nepoužívají.

Ovlivnění prezidentských voleb

Cambridge Analytica měla informace z facebookových profilů použít k nelegálnímu ovlivňování amerických prezidentských voleb a pomoci tak Donaldu Trumpovi k prezidentskému křeslu.

Dalším důvodem pro výslech šéfa Facebooku je i možnost ovlivnění amerických prezidentských voleb Ruskem.

„Byli jsme až příliš pomalí, abychom zachytili a odpověděli na ruské ovlivnění voleb. Snažíme se zlepšit,“ uvedl Zuckerberg. Zakladatel Facebooku přiznal, že ruská státní Agentura pro výzkum internetu vytvořila a propagovala přes tři tisíce reklam. Ty měly za cíl ovlivnit volby.

Zuckerberg před senátní komisí uvedl, že v současnosti již má Facebook daleko lepší systémy, které jsou schopné rozpoznat cílené reklamy. Navíc společnost efektivněji odstraňuje falešné profily. Minulý týden podle šéfa Facebooku odstranila společnost 270 účtů v Rusku, které byly napojeny na ruskou agenturu.

Zároveň se prý Facebook zabývá politickými reklamami a v budoucnosti bude vyžadovat daleko větší detaily od uživatelích, pokud je budou chtít šířit. Některé zaměstnance Facebooku podle slov Zuckeberga vyslýchal kvůli ruskému ovlivnění voleb i speciální tým FBI vedený Robertem Muellerem.

Celá záležitost měla pro Facebook negativní dopady. Během prvního týdne se akcie společnosti propadly o více než desetinu. Firma tak ztratila na hodnotě přes 40 miliard dolarů. Od začátku dubna se však akcie začínají znovu zvedat a během Zuckerbergova projevu vystoupaly na rekordní hodnotu od pádu z 23. března.

To však nebyl jediný z efektů, který únik dat měl. Začaly objevovat veřejné výzvy k mazání facebookových účtů k nimž se v minulém týdnu připojil i novozélandský komisař pro ochranu osobních dat James Edwards, který smazání účtu doporučil všem obyvatelům. Zda alespoň část z aktuálních více než dvou miliard uživatelů na největší sociální síť skutečně zanevře, se teprve ukáže.