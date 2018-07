Protiprávní, ale legitimní.‘ Squatteři ze Šatovky nechtějí ani uhradit škodu, žalobce chce tvrdší trest

PRAHA Devítka squatterů začne ve středu hrát o to, zda je definitivně stihne trest za proniknutí do usedlosti Šatovka v pražském Šáreckém údolí. Městský soud v Praze projedná jejich odvolání. Na stole má i odvolání státního zástupce, jemuž se prozměnu zdá původní sankce příliš mírná. Squatteři mají zaplatit pokutu a odvést obecně prospěšné práce. Městská část přitom pomalu podniká kroky k úplné rekonstrukci stavby.

Bylo 9. února večer letošního roku, kdy se zhruba dvě desítky aktivistů dostaly do zchátralé usedlosti Šatovka. Chtěly tím odstartovat proces, na jehož konci bude revitalizace objektu. Stavba patří Praze, ve správě ji má Městská část Praha 6. Orgány činné v trestním řízení a tuzemská justice ale na jejich argumenty příliš neslyšely. Konání squatterů nahlédly coby neoprávněný zásah do práva k domu.

„Odstranili petlice u vstupních dveří v přízemí budovy, které vytrhli, přičemž do objektu si s sebou vzali jídlo, vodu, zvukovou aparaturu, spací potřeby a vstupní dveře do objektu za sebou zabarikádovali, aby tak znemožnili vstup jiným osobám,“ přiblížila serveru Lidovky.cz jejich jednání Zuzana Barochová, mluvčí Obvodního soudu pro Prahu 6, jenž skupinu letos v březnu potrestal. Uložil jim dohromady zaplatit škodu 6100 korun a každému 50 hodin prací.

Právní zástupkyně obžalovaných Věra Nováková u soudu naopak mluvila o tom, že zákon nerespektuje hlavní město. Městská část podle ní selhala, když nechala objekt takto sejít. Usedlost je od roku 2011 neobydlená. Squatteři se tak proti rozsudku odvolali. „Odvolání podal i státní zástupce,“ uvedla pro Lidovky.cz mluvčí pražského městského soudu Markéta Puci. V praxi to znamená, že odvolací soud bude moci k chování squatterů přistoupit přísněji.

‚Dům je ve veřejném vlastnictví, a tedy nás všech‘

Obsazení Šatovky proslulo tím, že policie proti aktivistům nepodnikla žádnou akci. Hned 10. února po půlnoci squattery vyzval starosta Prahy 6 Ondřej Kolář, aby se z místa neprodleně stáhli. K výzvě se připojila policie, která na místě měla desítky svých lidí. K zákroku však nakonec povel nikdo nedal, zasahujícím i aktivistům by hrozila riziko pádu ze střechy. Poslední aktivisté opustili budovu až 14. února. Šlo o devět lidí, kteří nakonec předstoupili jako obžalovaní před soud.

K věci vypovídala u soudu jen aktivistka Eliška Brabcová. Aktivitu svou i svých kolegů sice označila za protiprávní, ale ve své podstatě ji vnímá jako legitimní. Squatting by podle mí měl být vítaným elementem, jejž by stát neměl trestat. „Dům je ve veřejném vlastnictví, a tedy ve vlastnictví nás všech. Šatovku zřejmě čeká stejný osud jako většinu baráků, z kterých nás vyhnali - to znamená, že bude za pár let neobyvatelná,“ prohlásila v síni.

„Já samozřejmě mohu chápat důvody, které vás k tomu vedly. Chápu, že jste chtěli dosáhnout cíle přestavět vilu Šatovka na komunitní centrum,“ vyjádřila určité pochopení pro aktivitu squatterů státní zástupkyně. To však podle ní nemění nic na tom, že pohledem trestního práva se aktivisté chovali nelegálně. S tím se následně ztotožnila i soudkyně Alice Havlíková, byť sáhla ke spíše symbolickému trestu.

Z Šatovky má být centrum pro seniory

Samotnou usedlost nechala Praha 6 ještě v únoru upravit tak, aby se do ní nikdo nedostal. Opatření přišla na několik desítek tisíc korun. Od té doby radnice nezaznamenala, že by se kdokoliv pokusil objekt znovu obsadit. „Zazdila se okna v přízemí a daly se mříže na dveře, aby to bylo co nejvíce opevněné,“ sdělil serveru Lidovky.cz starosta Prahy 6 Ondřej Kolář.

Objekt by v dohledné době měl změnit podobu. Městská rada totiž na konci června na svém poslední zasedání schválila architektonickou soutěž, z níž by měl vzejít návrh na novou tvář budovy. Radnice by ze Šatovky ráda měla areál s malometrážními byty pro seniory, kteří upadli do tíživé sociální situace. Soutěž vyhlásí radnice do 11. července, návrhy přijímá do 24. září. Na podzim vyhlásí výsledky.

„Potom bych to viděl v horizontu dvou let, že by to mohlo být hotové. Je potřebná kompletní rekonstrukce, předpokládá se i výstavba dalších objektů v zahradě a okolí domu. Investice určitě bude v řádu desítek milionů korun,“ předpokládá starosta Kolář. Samotná architektonická soutěž si na nákladech vyžádá 1,575 milionu korun, autor vítězného návrhu inkasuje 625 tisíc.