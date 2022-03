Neobvyklé manévry letadel, otočky o 180 stupňů a násobně delší trasy. Nad Evropou panuje zmatek

Ani covid nezpůsobil takový chaos na evropském nebi, jaký vyvolala ruská agrese. A řeč už není jen o logickém vyhýbání se vzdušnému prostoru nad Ukrajinou. Poté co Evropská unie a další země zakázaly vstup ruských letadel do jejich prostoru, Rusové na oplátku uzavřely pro aerolinky z Evropy důležitou severní bránu do Asie. Kvůli vzájemnému embargu dopravním letadlům nezbývá než urazit i několikanásobnou trasu než běžně. Velká část letů ale musela být zcela zrušena.