Nový pokus o zkrocení Airbnb v Česku. Zmizí z center měst ghetta pro turisty?

Využívání bytů k ubytování turistů má několik negativních dopadů na život města. Zastánci tvrdší regulace tvrdí, že tyto byty chybí na trhu nájemního bydlení a zvyšují tak ceny pro občany města, dovolenkové chování hostů pak může rušit ostatní obyvatele domů a vyšší výnos z krátkodobě pronajímaných bytů zvyšuje jejich hodnotu, tedy zdražuje je pro případné zájemce o koupi. Výsledkem je, že se z center stávají ghetta pro turisty, kde stále méně lidí žije trvale.

Naopak podnikatelé v tomto oboru argumentují přínosy. Díky službám, jako je Airbnb, míří do města více turistů , kteří by si z nabídky hotelů nevybrali, a ve výsledku tak služba přináší i vyšší výběr daní. Podle dostupných studií je také v rámci celé Prahy vliv Airbnb na ceny bytů a nájmů zanedbatelný. Jiná situace je pouze v samotném srdci města. To ukázala i pandemie koronaviru. Se zastavením turistického trhu se dramaticky propadly nájmu v centru, zatímco na okrajích metropole se tolik neměnily. S oživením cestovního ruchu nájmy v centru zase skokově vzrostly zpět.