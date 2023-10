Airbnb ztrátou New Yorku neutrpělo. Soustředí se na olympiádu, pronajme i auta

K prvnímu říjnu bylo na platformě Airbnb k nalezení pouze 3 200 nabídek ubytování krátkodobých ubytování v New Yorku. V srpnu to přitom bylo přes 22 tisíc. To je nejviditelnější výsledek regulace, kterou newyorští radní schválili začátkem roku 2022 a která po dlouhých tahanicích vstoupila v platnost začátkem letošního září, píše magazín Wired.

Regulace v New Yorku se snaží vrátit Airbnb k původní myšlence sdíleného ubytování a blokuje jeho „průmyslové“ využití. V nemovitosti mohou být krátkodobě ubytováni nanejvýš dva platící hosté, hostitelé musí v dané nemovitosti reálně bydlet a uvnitř se nesmí zamykat žádné dveře. A především, k provozování krátkodobých pronájmů je potřeba licence.

K prvnímu říjnu jich podle Wired bylo vydaných pouze 417. Majitelé dalších 2 300 nemovitostí ve své nabídce uvádějí, že se na ně povinnost registrace nevztahuje, ty však bude město postupně prověřovat, protože prakticky jediná možnost, jak se registraci vyhnout, je registrovat se jako hotel.

Další nabídky krátkodobého ubytování se tak přestěhovaly na sociální sítě a na všeobecné inzertní platformy. A objevila se také alternativa k Airbnb: platforma Houfy, na níž newyorští provozovatelé Airbnb byznysu houfně přecházejí. Ta se liší tím, že nevybírá za zprostředkované ubytování provizi. „Nejsme součástí transakce,“ cituje Wired Thijse Aaftinka, CEO Houfy. Přestože se firma tváří, že se jí žádné požadavky města na pronajímatele netýkají, dostala již varovný dopis od městských úředníků. Vedení Houfy podle Wired nyní hledá způsoby, jak požadavkům regulace vyhovět.

Po ubytování přijdou auta

New York byl pro Airbnb největším trhem, ale zakladatel a CEO firmy Brian Chesky na zářijové oborové konferenci označil tamní regulaci za odstrašující příklad. Reakce Airbnb je dvojí: jednak se snaží diverzifikovat byznys – a také se s nadějemi obrací jinam.

Diverzifikace byznysu má přinést snížení závislosti na krátkodobých pronájmech, protože podobné regulace jako v New Yorku zvažují nebo dokonce již zavádějí také další velká města. Jedním z nedávných případů je italská Florencie. Městská rada tohoto toskánského města začátkem října schválila nařízení, které v centru města zcela zakazuje krátkodobé pronájmy. „V roce 2016 jsme měli šest tisíc bytů nabízených přes Airbnb, teď jich je přes čtrnáct tisíc. A ceny normálních pronájmů za tuto dobu vyskočily o 42 procent,“ cituje starostu Daria Nardellu deník The Guardian.

Vedle krátkodobých pronájmů tak Airbnb začala nabízet také ty dlouhodobé – a hodlá se na tento segment zaměřit, uvedl pro Financial Times Chesky. Již na listopad firma podle něj chystá dosud největší update služeb. Vedle pronájmu bytů se chce zaměřit také na pronájem aut.

A teď na Paříž!

Po New Yorku má novou výkladní skříň: Paříž. Ta je teď pro Airbnb největším trhem, neboť se příští rok právě zde konají olympijské hry. Město v souvislosti s nimi očekává šestnáct milionů návštěvníků a Chesky apeluje na Pařížany, aby jim nabídli – samozřejmě přes jeho platformu – své byty. Otázkou však je, jestli také Paříž nepůjde ve stopách New Yorku a nepřistoupí k přísnější regulaci krátkodobých pronájmů.

Zatím se podle listu Le Monde schyluje spíš pouze k tomu, že by pronajímatelé mohli přijít o stávající daňové zvýhodnění. Turistické pronájmy totiž mají daňovou sazbu sníženou o 71 procent, u ostatních pronájmů zařízených nemovitostí je to 50 a u nezařízených 30 procent.

Akcie na žádné zemětřesení neukazují

Když drakonická regulace v New Yorku vstoupila v platnost, akcie Airbnb, které se pod tickerem ABNB obchodují na americké elektronické burze NASDAQ, paradoxně naopak vzrostly. Bylo to v důsledku toho, že byly zařazeny do indexu S&P 500 – a takzvané indexové fondy, jejichž portfolia striktně kopírují vybraný index, je proto musely začít nakupovat. Od té doby sice ztratily, ale s kursem přes 125 dolarů jsou stále o čtvrtinu výš, než byly v březnu. A přestože výrazně ztratily z historického maxima 220 dolarů, stále jsou na téměř dvojnásobku proti kursu při IPO: na burzu vstupovaly na kursu 68 dolarů.

Investorský portál Motley Fool totiž připomíná, že ztráta v New Yorku sice vypadá hrozivě, ale jak Airbnb, tak její investoři jsou na regulační zásahy zvyklí. Navíc, z pohledu celkového byznysu je tato ztráta zanedbatelná: odhadovaných 7 500 nemovitostí, které vypadnou z nabídky platformy v New Yorku, totiž podle Motley Fool odpovídá desetině procenta celosvětové nabídky Airbnb.

Důležitější má být, že tržby společnosti vzrostly v posledním kvartále meziročně o osmnáct procent, na 2,5 miliardy dolarů. Útrata zákazníků přes platformu za stejné období vzrostla o třináct procent, na 19,1 miliardy dolarů. Přes pozitivní výsledky Airbnb však podrobná analýza portálu Investors.com doporučuje s nákupem akcií počkat na další pokles kursu.