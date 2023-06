Irsko zavede varovné štítky na všechny druhy alkoholu, stejné jako u cigaret

Štítky varující před riziky plynoucí z konzumace alkoholu budou brzy v Irsku nalepené na každé láhvi alkoholického nápoje, a to včetně piva a vína. Následovat tak budou varovné nálepky, které už jsou v EU několik let povinné na krabičkách cigaret. Tamní producenti alkoholu se bouří, podle nich je to neúměrná překážka, která naruší volný trh.