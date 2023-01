Architektura na ocet, která stojí za vidění. Prohlédněte si návrhy dánského studia pro Česko

Sál do šuplíku. Projekt dánského ateliéru Henning Larsen Architects skončil v soutěži na ostravský koncertní sál až druhý. Navrhli poměrně nenápadný vstupní portál, to hlavní přenesli až do prostoru za stávajícím domem kultury. Studio neuspělo ani v případě pražské filharmonie, nyní v trojici finalistů bojují v soutěži o úpravu okolí pražského hlavního nádraží. foto: VIZUALIZACE HENNING LARSEN ARCHITECTS