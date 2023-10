V Americe je všechno větší. I chaty

Obecně jsou v USA domy i chaty ze dřeva, ale chata to dává najevo. V tomto případě cedrovým obkladem, jindy jde o přiznané trámy či zcela odhalenou konstrukci z masivu.

Velikostí se od domů nemusí prakticky vůbec lišit. V Americe si movití lidé pořizují opravdu velké víkendové domy, které mají prvky chaty, ale rozměry obřích vil. Služby jako Airbnb pak usnadnily investorům takové domy stavět a krátkodobě pronajímat.

Garáž pro dvě auta, bazén a tři koupelny, zkrátka pořádná chata. Studio S3 Architecture se inspirovalo klasickými stavbami regionu. „Malinko“ je ale modernizovalo, výrazně se zvětšila okna a do interiéru se dostala moderní dispozice se třemi ložnicemi.

Americké chaty jsou proti domům klidnější, nemají zpravidla tak členité střechy jako podobně velké domy na předměstí. Do jejich interiérů se ale dostal jeden význačný a v Americe oblíbený prvek, a to obývák s krbem přes dvě patra. Je to něco, co je znakem příslušnosti k dobré společnosti a co se dostává do stále menších domů.

U chat je také klíčová privátní přístupová cesta a ideálně i odříznutost od ostatních. To lze vidět rovněž v lokalitě chaty na fotografiích. Pozemek kolem je hlavně les a má dva hektary (20 000 m2), nabízí tak jistotu soukromí. V tomtéž lese je řada domů, jež jsou na samotě s vlastní cestou.

Jejich hodnotu nejspíše zvedá i to, že tudy kráčela historie. Opodál je Beekman Arms, nejstarší nepřetržitě fungující hostinec ve Spojených státech, jehož častým hostem býval i americký prezident Franklin D. Roosevelt.